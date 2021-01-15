沒帶投票單也可以投　中壢人必看「罷免王浩宇」規定、防疫措施

▲民進黨市議員王浩宇。（資料照／記者陳家豪攝）



記者徐政璿／台北報導

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案將於1月16日舉行投票，由於此次罷免案適逢防疫期間，民眾若欲出門投票，請記得戴口罩，配合量測體溫及手部消毒。此外，有部分市民反映尚未收到投票通知單，中選會說明，當天若沒有帶投票單，攜帶身分證明及印章就能投票，若沒有印章，簽名或蓋手印也可以。

桃園市選舉委員會依《公職人員選舉罷免法》公布投票人數，該選舉區有32萬7758人，依規定，同意罷免票數要達25％，且要超過不同意罷免票數；換言之，要有8萬1940張同意罷免票，罷免王浩宇案才會過關。

▲民進黨桃園市議員王浩宇 。（圖／翻攝王浩宇臉書，下同）

桃園市選舉委員會表示，民眾若欲出門投票，請記得戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票；居家隔離、居家檢疫者，及經地方政府開立「自主健康管理通知書」者，於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票，共同維護國人健康。

桃園市選舉委員會也說明，本次罷免案共設置233個投票所，投票人人數達32萬7758人，罷免票自110年1月11日開始製版印刷，印刷廠在印製期間內也全程監視錄影，並有監察小組委員會到場監印，同時警察機關也都是24小時戒備，並進行嚴格的門禁管制，人員皆須憑選舉委員會核發工作證及接受檢查，始能進出印刷廠，以嚴防罷免票外流。

此外，桃市選委會也為本次罷免案辦理計票作業模擬演練，參與演練單位包括桃園市選情中心及中壢區選務作業中心，演練重點除針對投開票所報告表輸入演練外，同步進行異常狀況發生時更正投開票所報告表等模擬演練，且亦有備案的人工計票作業程序演練，可確保全體計票工作人員系統操作的熟練度。