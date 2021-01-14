蘇貞昌宴請民進黨立委再談萊豬　江永昌為跑票行為舉杯致意

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌正式就任滿2週年，蘇貞昌14日晚間與多位民進黨立委餐敘，無黨籍立委林昶佐席間也再度提到萊豬議題，表示政府已經有提出完整的把關措施，卻仍有執政黨立委在表決時發生跑票的行為，同場的民進黨立委江永昌則連忙起身舉杯「致意」。

蘇貞昌14日晚間與立法院外交及國防委員會、財政委員會的民進黨立委，在台大國際會議中心舉行餐敘，與會者包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、民進黨立委高嘉瑜、余天、江永昌、林楚茵、邱泰源、何志偉、郭國文、蔡適應、台灣基進立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐等人。

據了解，林昶佐在會中特別提及，立法院上月24日在處理萊豬的行政命令時，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌等人的跑票行為，並直言政府已經有提出完整的把關措施，卻仍有執政黨立委在表決時跑票。

對此，遭劍指的江永昌則連忙起身禮貌性的致意，江永昌受訪時表示，自己就是舉起酒杯站起身來，並且向大家致意，內容與他過往的聲明差異不大。

林昶佐則解釋，林淑芬真的很重視食安，「我吃東西或零食，他也會看我的成分」，自己在立法院就坐在林淑芬的旁邊，「她有自己的眉角，我吃零食、吃冰她都會看成分」。

▲民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國。（合成圖／ETtoday資料照）



柯建銘會後受訪時表示，今天有談到美豬美牛的議題，蘇貞昌會中也做了一個比喻，就是「當水龍頭關起來沒有水了，國民黨還在拿抹布擦地」，美豬已經不進口了，國民黨卻還在反對。

行政院秘書長李孟諺會後受訪時則表示，今天是蘇貞昌就職兩週年，因此特別宴請黨籍立委，也感謝大家過去兩年來在預算、法案的支持，整個氣氛都非常愉快，大家天南地北地聊，也因為高嘉瑜興致一來高歌了好幾首歌曲，「大部分都是在很愉快的氣氛」。

李孟諺也提到，萊豬的議題有稍微帶過，特別是政府會在各方面落實逐批查驗、嚴格檢驗，另外也會明白標示，每天的相關豬肉儀表板也都會詳細、透明呈現。

李孟諺轉述，蘇貞昌在會中指出，截至目前為止，從世界各國進口的豬肉，市佔率僅有全國總量的百分之三，況且每一批的檢驗結果都是沒有含萊劑，委員們也都了解目前的狀況，並期勉政府單位確實做到嚴格把關，維護人民的健康，也讓人民信任政府。

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