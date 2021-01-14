3個月前預告要進口　蘇貞昌：政府「沒有突襲」開放萊豬

▲蘇貞昌出席行政院年終茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌回任閣揆滿2周年，14日舉行媒體茶敘細數2年的施政政績。面對萊豬爭議，蘇貞昌表示，「萊豬這問題，政府並沒有突襲」，當時是預告3個月後開放，如果是告訴國人昨天已經開放，那才是突襲。

蘇貞昌說，「萊豬這問題，政府並沒有突襲」，蔡總統是以總統的高度、以完整的報告告訴國人，再過3個多月後要開放，「所以不是她告訴國人昨天已經開放進來了，那才叫突襲」。

「這作業的方式也是按部就班，一步一步和國人報告、解說。」蘇貞昌表示，台灣不但守住非洲豬瘟、口蹄疫拔針，豬肉可以外銷，「我們不能自己要銷出去，但不讓別人進口」。

蘇貞昌說，他深知台灣養豬農戶對台灣豬有信心、有競爭力，果然元旦開放後，台灣豬市占率都在9成以上，進口豬不到1成。

蘇貞昌指出，全台3368所學校營養午餐都換約成功，用本國食材，民眾掃描QR code就能知道孩子中午吃什麼；此外，進口商已公開承諾不進口萊豬，但政府還是嚴格把關，今年第一個上班日他就到海關視察豬肉進口情形，「一定要過三關，才能進台灣」。

蘇貞昌強調，豬肉儀表板每天都公布台灣豬屠宰量有多少、進口豬數量有多少，以及萊劑的檢驗結果，「沒有任何突襲，我們誠心誠意」，政府要向民眾報告，萊豬和已經開放8年的萊牛一樣安全，目前也沒看到有萊豬進口，但政府一樣會嚴格把關，請國人放心。

另外，萊豬之後接著還有日本福島核災區食品的開放問題，蘇貞昌說，有關福島食品，目前政府並沒有討論，對國人食安嚴格把關的態度始終如一。