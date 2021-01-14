當閣揆到2024？蘇貞昌：健檢報告沒紅字「還可以衝」

▲蘇貞昌出席行政院年終茶敘。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌回任閣揆滿2周年，14日舉行媒體茶敘細數2年的施政政績。面對媒體問到是否倦勤？是否會任閣揆到2024年？蘇貞昌笑說，自己體力好像還可以，體檢報告沒有一個紅字，「還可以繼續衝」；有媒體追問是否有志於2024總統大位，他說，「不會癢、不要再搔了（台語）」。

蘇貞昌表示，從我接這工作，當時就有人說這2個人（蘇蔡）不到2個月就打起來了，也有人說做到年底、去年底，「只要我在這位子上一天，這問題都會存在，以前人也這樣，所以這不奇怪」。

接著蘇貞昌提到，在立法院一站幾個月，有時候從早上9點站到晚上6點多，在台灣，總統跟行政院長是最知道彼此辛苦的，「常常我和總統1對1見面的時候，總統第1句話就說好辛苦、真的謝謝你，我都會說這不辛苦，這只是任勞，更辛苦的是任怨，更辛苦的叫任謗」。

「你問我有沒有厭倦，我從沒有厭也沒有倦，依然熱情昂揚。」蘇貞昌說，經驗比以前豐富，看得也比以前開，沒有患得患失的落差，反而很珍惜國人同胞給他的機會，「我能為台灣做事，做到讓台灣可以在世界被肯定，這是多少年來台灣人的期待，台灣這一段時間來的成績是全體同胞同舟一命努力出來的」。

蘇貞昌表示，在全世界經濟這麼差的時候，台灣竟然可以做出這樣的成績，很不簡單，「這個團隊很不簡單」，各種事情難免有政黨攻防，還是要做得更好、不要犯錯，他鼓勵團隊不必怕犯錯、不必怕危機，不必氣餒、繼續做好，做出成績真的是「好家在」。

最後蘇貞昌也透露，自己體力好像還可以，今天早上看檢查報告，沒有一個紅字，「所以還好，應該還可以衝」。