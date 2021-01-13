陳吉仲：因應過年豬肉需求增加　豬價波動「在合理範圍」

▲農委會主委陳吉仲赴立法院經濟委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

近期國內豬價上揚，農委會主委陳吉仲13日在立法院受訪時表示，因過年即將到來，豬肉需求量增加，屬常態性、季節性需求，目前價格波動與過去五年同期相比還在合理範圍。

陳吉仲強調，不用擔心消費者或業者採用國產豬，歡迎大量採用國產豬，所有豬農都能配合全國消費者需要的豬肉，提供高品質、安全的豬肉給消費者。

不過，萊豬開放進口，卻仍無法跟美國簽BTA，引發在野黨質疑「萊豬白吞了」，對此，陳吉仲表示，蔡英文去年宣布萊豬進口時，只要配套措施做好，包括清楚標示、百億基金，對農民是正面的，此外，已有許多業者將進口豬改用國產豬，預計未來國產豬市場佔有率會更好，只要配套措施做好，對農業部門而言是獲益的。

而行政院因應萊豬進口設置「豬肉儀表板」，卻遭爆與衛福部食藥署「邊境查驗自動化管理系統」的資訊不同，1月4日當天有108頓美豬進口，儀表板數據卻掛零，遭民眾質疑資訊不透明。陳吉仲表示，這部分食藥署已說明是時間差的問題，因為豬肉進口要報關、經過衛福部食藥署及農委會防檢局的相關檢驗，確定合格才會進到市場，而儀表板的數字是確定進入到台灣市場的數字。

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