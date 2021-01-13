吳怡農不選市長　2024再戰立委「任務是讓蔣萬安還在中山區」

▲吳怡農接受廣播節目專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市黨部主委候選人吳怡農13日接受廣播專訪，談到2022年是否會參選市長？吳怡農表示，在當主委之前自己的角色就是全力輔選，屆時自己的就是全力輔選最強的候選人；吳也說，2024年會再參選立委，也打破外界對於他2022參選可能「球員兼裁判」參選市長的傳聞。

吳怡農表示，這一路走來他都在做同件事，包括參選前嘗試做當過幕僚等，都是繼續推動社會對於政策的關心；未來2022若輔選成功，2024年會參選立法委員。

除了強調自己志在2024立委選舉外，吳怡農還提到，「我們的任務當然是讓蔣委員2024年還在中山區選連任」，並喊話基層支持者，應該要更有志氣，相信首都市長的選舉是可以拿下來的，「我們不可以放棄首都選舉」。

針對2022台北市長選舉及2024的立委選舉布局，吳怡農會後受訪表示，只是想和大家說，如果把工作做好，2022年台北市長當然希望民進黨的最強候選人可以贏得這場選戰，「如果是這樣，不管國民黨推出哪位候選人，他們就是回到原本的工作崗位」，但現在離選舉還有很長的時間，每個人都先把自己手上的工作做好。