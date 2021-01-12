　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

寒流急凍！彰化院檢法警開庭昏倒　書記官午休突抽搐送醫

▲寒流發威，疑天冷關係，彰化院檢有2人昏倒送醫。（示意圖／本報資料照）

▲寒流發威，疑天冷關係，彰化院檢有2人昏倒送醫。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

寒流急凍，彰化從7日至今累計已經有10多起OHCA送醫急救案例，地檢與地院這2天也傳出有法官與書記官昏倒送醫急救，挽回一命，醫師也提醒，近期氣溫急降，有心血管疾病等慢性疾病患者，應注意保暖工作，急救藥物也要隨時攜帶，如有不適情形應立即就醫，如無法自行就醫可撥打119救援。

昨(11)日彰化地方法院開庭時，1名法警突然昏倒，頭還因此不小心撞到桌子，當時法警收縮壓飆高到240mmHg，趕緊送員榮醫院後，人也恢復意識出院； 員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰說，楊男到院時人已經恢復意識，病患本身有高血壓，因天冷上午吃降血壓藥，未料血壓仍飆高，才會因頭暈送醫，不過當時收縮壓飆到240，舒張壓有190mmHg，是相當危險的狀況。

而彰化地檢這名廖姓書記官則是今天中午午休時，身體突然感到不適發生抽搐，一旁同仁趕緊通報119並協助送醫，經送往員基醫院後人已經清醒無礙。襄閱主任檢察官葉建成說，該同仁仍住院觀察中，將再接受電腦斷層掃描檢查，確認身體發生不適的原因。

目睹男友刺頸殺死媽媽，19歲獨生女尖叫痛哭！主謀竟是...

雅頓「綠茶乳霜」竟打2.2折！超殺價375元　滋潤不黏網友狂推

ET快訊
韓女團成員宣布結婚　情定小5歲男星
快訊／染疫醫師足跡更新！　地點曝光
40%越南人都姓「阮」　超傻眼原因曝
14歲少年3度罹癌「要削掉左臉」　單親爸剩400元：救救我兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

苗栗掩埋場試運轉！劉政鴻「肉身抗怪手」嗆：把我輾過去啊

寒流急凍！彰化院檢法警開庭昏倒　書記官午休突抽搐送醫

南投婦天寒出門餵浪浪忘記回家路　暖警開車邀看街景助返家

旅遊平台熱搜冠軍！民宿業尾牙　徐榛蔚：打造數位觀光領頭羊

疫情衝擊突破困境！花蓮財政開源奪非六都冠軍　獲獎勵金1900萬

寒冬送暖！奇美「總鋪師」再次出動　讓救災消防人員有氣力救火

彰化地檢署新建廳舍開工！10樓層執行分署擁2層　司法園區成形

獨創蘭花禦寒奇招　紅螞蟻生態園區五顏六色吸管樹成奇觀

有請火神爺燈籠繪畫比賽　黃偉哲主燈提筆為民祈福呼籲防災防火

屏東婦暈眩跌坐大馬路　2機警高中生單車當路障...報警救人

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

吳宗憲讓辛龍「在自己世界沉澱一下」　求大家放過：我到底還要扛多少

50歲光良炸出「6塊腹肌」在家自己練　慶功宴再脫...女生忍不住摸下去！！

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

苗栗掩埋場試運轉！劉政鴻「肉身抗怪手」嗆：把我輾過去啊

寒流急凍！彰化院檢法警開庭昏倒　書記官午休突抽搐送醫

南投婦天寒出門餵浪浪忘記回家路　暖警開車邀看街景助返家

旅遊平台熱搜冠軍！民宿業尾牙　徐榛蔚：打造數位觀光領頭羊

疫情衝擊突破困境！花蓮財政開源奪非六都冠軍　獲獎勵金1900萬

寒冬送暖！奇美「總鋪師」再次出動　讓救災消防人員有氣力救火

彰化地檢署新建廳舍開工！10樓層執行分署擁2層　司法園區成形

獨創蘭花禦寒奇招　紅螞蟻生態園區五顏六色吸管樹成奇觀

有請火神爺燈籠繪畫比賽　黃偉哲主燈提筆為民祈福呼籲防災防火

屏東婦暈眩跌坐大馬路　2機警高中生單車當路障...報警救人

羅志祥求推薦好劇！網酸諷「時間管理大師這本書」　他自嘲回應了

四位同行當月壽星免費　串家物語還有冬季草莓季新登場

韓「一代女團」成員宣布結婚！情定小5歲男星　交往一年IG曬對戒

不愛用IG、臉書「交不到另一半？」他分析3心態...戀愛門檻變高了

林為洲身體出狀況！　已住院做新冠肺炎篩檢　

陽明山水牛又死一隻！　小水牛倒臥鐵絲網內「眼口鼻冒血」

《炮仔聲》璟宣外景摔傷！腫一大包「差點蜂窩性組織炎」緊急清創

足跡更新！染疫醫師「8日沒去大江吃丼飯」僅9日去星巴克、五金行

Jisoo透視洋裝尬Rose惹火馬甲胸線　宣傳粉餅網歪樓：看錯重點

台南市環保局城西掩埋場火勢打不熄　燒20多小時還在燒！

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

瑞光夜市要關了！傳地主2億賣出　攤販只能苦笑

11萬人讚台版北海道！寂寞派出所爆紅

新北農路「路殺工程」　近九成動物遠離死亡

他驚覺幼童一個個倒下　勇救24人

苗栗掩埋場試運轉！劉政鴻擋怪手：把我輾過去啊

寒流急凍！彰化院檢2人送醫

41歲男上班倒地亡！桃3天9人猝逝

抹黑我沒有關係...張良澤「2件事拜託大家」

大聯大控股投資桃園　與市府簽署MOU

水上樂齡中心「那個年代的年菜」畫展

獨創蘭花禦寒奇招　紅螞蟻生態園區五顏六色吸管樹成奇觀

屏東婦暈眩跌坐大馬路　2機警高中生單車當路障

崑大特聘教授衞祖賞出版《給青春的你》

寒冬送暖！奇美「總鋪師」再次出動

更多熱門

相關新聞

妻吃麻辣鍋加魔鬼辣椒　隔天狂拉肚

妻吃麻辣鍋加魔鬼辣椒　隔天狂拉肚

近日因為寒流來襲，全台籠罩在冷颼颼的氣溫下，這時吃個麻辣鍋可說是人生一大享受！有網友在臉書分享，和老婆2人在家自己煮麻辣鍋，享受2人世界的甜蜜氛圍，沒想到老婆卻在鍋內加了「這一項」配料，讓他直呼「被老婆打敗了」，結局相當出乎意料，引起廣大網友熱議。

全台寒流農損破億！農委會公布5大被作物

全台寒流農損破億！農委會公布5大被作物

22縣市低溫警戒！今晚凍爆探4°C

22縣市低溫警戒！今晚凍爆探4°C

店門擺10元行動暖爐　網暴動搶擼

店門擺10元行動暖爐　網暴動搶擼

獨創蘭花禦寒奇招　紅螞蟻生態園區五顏六色吸管樹成奇觀

獨創蘭花禦寒奇招　紅螞蟻生態園區五顏六色吸管樹成奇觀

關鍵字：

地檢地院寒流

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

即／北部醫院爆醫護染疫！　「病人陸續撤出」

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

吳宗憲曝二女兒電梯坦白「我成為女人了」激動噴淚

醫與女友雙染疫！陳時中曝「2個地方未戴口罩」

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面