寒流急凍！彰化院檢法警開庭昏倒　書記官午休突抽搐送醫

▲寒流發威，疑天冷關係，彰化院檢有2人昏倒送醫。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

寒流急凍，彰化從7日至今累計已經有10多起OHCA送醫急救案例，地檢與地院這2天也傳出有法官與書記官昏倒送醫急救，挽回一命，醫師也提醒，近期氣溫急降，有心血管疾病等慢性疾病患者，應注意保暖工作，急救藥物也要隨時攜帶，如有不適情形應立即就醫，如無法自行就醫可撥打119救援。

昨(11)日彰化地方法院開庭時，1名法警突然昏倒，頭還因此不小心撞到桌子，當時法警收縮壓飆高到240mmHg，趕緊送員榮醫院後，人也恢復意識出院； 員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰說，楊男到院時人已經恢復意識，病患本身有高血壓，因天冷上午吃降血壓藥，未料血壓仍飆高，才會因頭暈送醫，不過當時收縮壓飆到240，舒張壓有190mmHg，是相當危險的狀況。

而彰化地檢這名廖姓書記官則是今天中午午休時，身體突然感到不適發生抽搐，一旁同仁趕緊通報119並協助送醫，經送往員基醫院後人已經清醒無礙。襄閱主任檢察官葉建成說，該同仁仍住院觀察中，將再接受電腦斷層掃描檢查，確認身體發生不適的原因。

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