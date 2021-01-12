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獨創蘭花禦寒奇招　紅螞蟻生態園區五顏六色吸管樹成奇觀

▲為讓蘭花梗避免凍傷，使用祕密武器「波霸珍珠吸管」當保護套，讓龍眼樹上的蘭花株雖未開花卻也成了五顏六色的吸管樹奇觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲為讓蘭花梗避免凍傷，紅螞蟻生態世界出奇招，使用祕密武器「波霸珍珠吸管」當保護套，讓龍眼樹上的蘭花株雖未開花卻也成了五顏六色的吸管樹奇觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全台連日受到寒流影響，今（ 12 ）日全台各地天氣仍然非常寒冷，雲林紅螞蟻生態世界園區中栽種各式蘭花總共約30萬株，寒流侵台夜晚氣溫下降至5、6度，業者林明期指出，為讓蘭花梗避免凍傷，出奇招使用祕密武器「波霸珍珠吸管」當保護套，讓龍眼樹上的蘭花株雖未開花卻也成了五顏六色的吸管樹奇觀。

紅螞蟻生態世界位於斗六市湖山里湖山水庫旁海拔約150公尺，業者林明期表示，園區中的蘭花在上一次霸王寒流來的時候因為凍傷，造成花梗「火燒心」完全無法開花，當時有試驗幾株以波霸珍珠的大吸管當成保護套罩住，明顯有成功保暖，以此經驗，為預防今晚低溫，今日園區大動員將把全區所有的蘭花埂上保護套禦寒。

▲為讓蘭花梗避免凍傷，使用祕密武器「波霸珍珠吸管」當保護套，讓龍眼樹上的蘭花株雖未開花卻也成了五顏六色的吸管樹奇觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲業者林明期指出，為讓蘭花梗避免凍傷，使用獨創祕密武器「波霸珍珠吸管」當保護套，入夜前必須完成全園「護蘭」作業。（圖／記者蔡佩旻攝）

林明期說否則這些預計過年後會盛開的蘭花恐怕又開不了，在5、6度的情況下花梗如遭凍傷，那一年來的努力照護與施肥將白費掉，全園區個品種蘭花共約30萬株，多名員工總動員今日務必完成作業，今日上保護套後將會罩到寒流過去才會取下。

▲為讓蘭花梗避免凍傷，使用祕密武器「波霸珍珠吸管」當保護套，讓龍眼樹上的蘭花株雖未開花卻也成了五顏六色的吸管樹奇觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲為讓蘭花梗避免凍傷，使用祕密武器「波霸珍珠吸管」當保護套，讓龍眼樹上的蘭花株雖未開花卻也成了五顏六色的吸管樹奇觀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

紅螞蟻生態園區內老樹蓊鬱，古木參天，多年來年細心培育，數以萬株數十種珍貴的蘭花，長在棵棵百年荔枝樹幹上，每到農曆過年後百花齊開爭奇鬥艷，素有斗六市後花園之稱，其與湖山水庫鄉鄰空氣清新，近年來已漸成為鄰近縣市旅客爭相前往遊憩的秘境園區。

▲為讓蘭花梗避免凍傷，使用祕密武器「波霸珍珠吸管」當保護套，讓龍眼樹上的蘭花株雖未開花卻也成了五顏六色的吸管樹奇觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲螞蟻生態世界有豐富生態資源，數十萬株種植在百年荔枝樹上的各品種蘭花，四月時將盛開，爭奇鬥豔美不勝收。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲為讓蘭花梗避免凍傷，使用祕密武器「波霸珍珠吸管」當保護套，讓龍眼樹上的蘭花株雖未開花卻也成了五顏六色的吸管樹奇觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲螞蟻生態世界有豐富生態資源，每到紫斑蝶遷移季節，則四處可見嬌客翩翩飛舞與採蜜。（圖／記者蔡佩旻攝）

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