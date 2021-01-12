22縣市低溫警戒！今晚「乾冷寒流」凍爆探4°C　明起出太陽大回溫

記者賴文萱／台北報導

今天一整天到明天清晨是這波寒流最強時刻，各地非常寒冷，氣象局表示，再加上輻射冷卻效應影響，低溫會更低，中部以北6-7度，沿海空曠、近山區還會再低2-3度。天氣職人吳聖宇示警，今晚到明晨間的輻射冷卻作用條件應該相當不錯，台南以北到宜蘭一帶的空曠地區不排除有4-6度低溫出現的可能性，一定要做好保暖禦寒的準備。

▲今天清晨受到寒流影響，各地天氣很冷，高雄以南、台東低溫10度左右，其他各地低溫更下探7-8度。（圖／記者呂佳賢攝）

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氣象局簡任技正伍婉華指出，今天一整天到明天清晨是這波寒流最強的時候，白天北部高溫13-14度左右，南部、東南部高溫比昨天還要再下降3-4度，東南部15度、中部16度、南部19度。

▲氣象局持續發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

低溫特報：今（12日）下午至明（13日）上午低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲明白天起寒流減弱，逐漸回溫，但下一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團將在周六來襲。（圖／中央氣象局）

由於水氣正在減少，今天只剩東半部有局部零星短暫雨，但雨勢緩和下來後，寒流加上輻射冷卻效應會讓低溫更冷。氣象局警告，今晚到明天清晨中部以北6-7度，東北部8度，南部9度，花東11-12度，沿海空曠、近山區地區低溫會再更低2-3度。

明天白天起寒流減弱，加上水氣減少，周三至周五大部分地區都可以看到好久不見的陽光。北部、中部及南部高溫可回升到21-23度，周四還會更高，連花東、東北部地區可以回升到20度以上，但要留意西半部日夜溫差會有13-14度以上。

不過，周六起又有下波冷空氣影響，氣象局預估強度為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，屆時各地溫度又會逐漸下降，北部東半部地區也會有降雨機會。目前模式預測，北部、東北部低溫13-14度，但氣象局將持續觀察並隨時調整預報強度。

▲一周溫度趨勢圖。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

天氣職人吳聖宇表示，空氣逐漸轉乾，各地的雲層也逐漸散開，加上地面高壓中心已經非常靠近台灣，風力減小，因此今晚到明晨間的輻射冷卻作用條件應該相當不錯，台南以北到宜蘭一帶的空曠地區不排除有4-6度低溫出現的可能性，一定要做好保暖禦寒的準備。

明天白天後這一段連續寒冷的天氣終於要告一段落，溫度可望明顯回升，北部、東半部明天白天高溫可能一下子就會回到20度以上，中南部白天高溫也有22-24度，不過入夜後到隔天清晨還是要注意輻射冷卻作用，西半部空曠地區仍有10度上下低溫發生的可能性，日夜溫差變得很明顯。

下一波冷空氣預期在周六報到，北部、東半部隨著東北季風增強，週末期間又會是陰天有短暫陣雨的天氣型態，中南部則維持多雲到晴為主。溫度也會再度下降，這一波冷空氣目前來看強度大致可達冷氣團或強烈冷氣團，北台灣低溫有機會再度下探到9-10度間，最低溫時間點預估會落在17日晚間到18日清晨這段時間，會不會再來一波寒流仍值得觀察注意，整體溫度回升則可能要等到19日白天才會回暖起來。

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