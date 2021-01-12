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全台寒流農損破億！農委會公布前5大被害作物　屏東縣6542萬最慘

▲▼農糧署呼籲農友寒流來襲農作物要防寒。（圖／農糧署提供）

▲農糧署呼籲農友寒流來襲農作物要防寒。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

去年12月30日起全台受寒流影響，造成農業災情，農委會公布最新農損金額，截至今（12日）下午5點，估計損失計1億943萬元，前五大受損作物分別為蓮霧、甘藍、番荔枝、洋香瓜及結球白菜。

農委會表示，以屏東縣損失6542萬元（占60%）、雲林縣損失1613萬元（占15%）、澎湖縣損失756萬元（占7%）、嘉義縣損失584萬元（占5%）、高雄市損失420萬元（占4%）、彰化縣損失420萬元（占4%）及台南市損失239萬元（占2%）較為嚴重。

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農委會估計農產損失金額7334萬元，農作物被害面積536公頃，損害程度23％，換算無收穫面積124公頃，受損作物主要為蓮霧，被害面積361公頃，損害程度29％，換算無收穫面積105公頃，損失金額6904萬元，其次為甘藍、番荔枝、洋香瓜及結球白菜等。

農委會指出，畜產估計損失金額總計2.5萬元，是桃園市受損鵝500隻所致。漁產估計損失金額總計3606萬元，受損漁產主要為文蛤池混養之虱目魚受損668公頃，受損金額2179萬元，其次為海鱺、午仔魚、虱目魚（專養）、淡水長腳蝦及龍虎斑等。

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