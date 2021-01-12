全台寒流農損破億！農委會公布前5大被害作物　屏東縣6542萬最慘

今天一整天到明天清晨是這波寒流最強時刻，各地非常寒冷，氣象局表示，再加上輻射冷卻效應影響，低溫會更低，中部以北6-7度，沿海空曠、近山區還會再低2-3度。天氣職人吳聖宇示警，今晚到明晨間的輻射冷卻作用條件應該相當不錯，台南以北到宜蘭一帶的空曠地區不排除有4-6度低溫出現的可能性，一定要做好保暖禦寒的準備。