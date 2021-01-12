寒冬送暖！奇美「總鋪師」再次出動　讓救災消防人員有氣力救火

▲奇美食品熱食餐車「總鋪師」開至救災現場，提供熱騰騰包子及薑茶及咖啡等熱飲，讓身處在天寒地凍的消防救災人員，在救災上備感溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美食品股份有限公司於12日得知台南市消防人員徹夜救火，一早主動出動熱食餐車「總鋪師」至救災現場，除提供熱騰騰的包子外，另準備薑茶及咖啡等熱飲，讓身處在天寒地凍的消防救災人員，在救災上備感溫暖。

台南市安南區安清路三段、城西街三段1105巷121弄的交叉路口城西掩埋場，11日深夜傳出大火，現場由於堆放大量廢棄物，台南市消防局出動大批人車前往救災，無奈火勢過大，救災從深夜持續到12日上午火勢仍未熄滅，由於這幾天寒流低溫，現場救災人員不畏冷風仍持續撒水滅火，身心備受考驗。

奇美食品股份有限公司12日一早得知此一訊息，馬上出動該公司專屬熱食餐車「總鋪師」開到救災現場，提供現煮熱咖啡、薑茶及熱騰騰的包子，供救災人員食用，讓救災人員在寒冷的天氣裡可以補充體力，以行動支持消防救災工作。

消防局長李明峯也特別感謝奇美食品股份有限公司的協助，讓救災人員在寒冷的工作環境中，能有熱食可以補充體力，讓消防人員在疲累的工作下能更有動力，繼續為消防救災工作而努力。

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