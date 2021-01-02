119火德星君遶境宣導　保佑消防人員及台南市民

▲台南市消防局第七大隊舉辦「119火德星君遶境宣導活動」，神駕並駐駕在中正分隊祭拜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊2日上午8時30分，由大隊長黃輝林、義消大隊長羅德春集結了所轄各分隊消防及義消人員、婦女防火宣導中隊、中華民國CRC美式大型重機運動協會台南分會府頭幫等單位，共計105人，舉辦119火德星君遶境宣導活動。

在祀典武廟舉行的「119火德星君遶境宣導活動」，祀典武廟主委林培火及廟方同仁也全程參與遶境祈福，祈求消防人員出勤平安，市民防火安全及防疫工作平安。

活動由廟方、消防、義消及婦女防火宣導隊人員，恭請火德星君出巡遶境，路線從祀典武廟出發，延民族路、公園路到民生綠園，最後至消防局中正分隊駐駕祭拜，路程當中消防局第七大隊人員、義消及婦宣隊同時進行推動住宅用火災警報器、強化防火避難逃生教育、瓦斯鋼瓶一氧化碳防範及CPR重要性等宣導，期能提升市民防火防災的正確觀念。

祀典武廟的火德星君最後駐駕於中正分隊，正式開啟119點燈儀式的序幕，並保佑消防人員安全及祈求1月19日點燈儀式過程順利。目前「火神護祐平安祈福消防燈籠繪畫比賽」已由在地學生進行燈籠繪製，預計1月12日統一收回進行評審，並於1月15日至18日進行消防燈籠作品布置，並於點燈儀式結束後再由義消同仁與廟方將火德星君再恭送回祀典武廟。

七大隊大隊長黃輝林表示，本次遶境活動非常感謝祀典武廟的協助，同時也感謝義消第七大隊及各中隊義消夥伴、婦女防火宣導隊的熱情參與，甚至義消也號召CRC美式大型重機運動協會台南分會府頭幫加入遶境祈福行列，大大增添本次活動的可看性，讓各式防火防災宣導能讓市民朋友獲得正確的觀念，進而建構出居家防火、用火用電的消防安全環境。

超級神水、經典不敗

