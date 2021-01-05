　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

肌力教官功夫一把罩　台南消防人員肌力訓練再升級　

▲台南市消防局舉辦肌力訓練教官團研討會，帶入新的訓練方式，引入最大肌力訓練，提升消防人員的負重能量，強化消防人員肌力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局舉辦肌力訓練教官團研討會，帶入新的訓練方式，引入最大肌力訓練，提升消防人員的負重能量，強化消防人員肌力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局舉辦肌力訓練教官團研討會，帶入新的訓練方式，引入最大肌力訓練，一改過往的消防體能以訓練消防員的耐力為主，以推廣強化肌力、增加負重體能的方式，來提升消防人員的負重能量，強化消防人員肌力。

消防局指出，肌力訓練教官團研討會，是為進化消防人員肌力及體能，透過科學及週期訓練規畫，輔予適切的重量訓練器材與適度的疲勞管理，使體能及肌力得到提升，以扎實消防人員面對各式情況的應對能力。

▲台南市消防局舉辦肌力訓練教官團研討會，帶入新的訓練方式，引入最大肌力訓練，提升消防人員的負重能量，強化消防人員肌力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

每次訓練強度和次數，配合運動科學參數，培養自主健康管理的習慣，也瞭解自己的身體狀況。核心精神是教官團可以透過這個研討會，彼此腦力激盪，分享案例，不給唯一答案，營造出鼓勵自行尋找解決方法的環境。設計肌力操作動作，建立健全的教案提供未來發展戰術肌力與體能的基石。

消防局局長李明峯表示，隨著消防局各項工作本業回歸及專責化，讓消防人員能有更充裕的時間，專注於肌力訓練，著重訓練救災救護工作所需用到的肌群，消防局調查外勤人員實際訓練需求，以「肌力訓練」為外勤人員需求度第一名，而消防局自2020年起分三階段，從肌力教官團成立、各分隊器材建置，最後階段將全面至各分隊推動，由肌力教官團與各大隊、分隊協助後續推行，讓消防人員可提升救災救護所需之肌耐力，保障民眾生命財產安全，也確保消防員的救災執勤安全。引導消防員透過正確的訓練模式，以合乎各項救災救護等勤務需求且富有高度發展身體潛力的模式，減少職業傷害增加工作效率紀錄。

▲台南市消防局舉辦肌力訓練教官團研討會，帶入新的訓練方式，引入最大肌力訓練，提升消防人員的負重能量，強化消防人員肌力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

災害搶救科科長邱淵明表示，2020年至2022年分批購置肌力體能訓練器材組，包含全框式訓練架、臥推椅、長槓鈴、六角槓、150公斤槓片組等，讓各消防分隊皆至少有一組肌力體能訓練器材，過去消防人員體能訓練常以有氧訓練為主，但近年來消防戰術肌力訓練更符合消防人員需要，這次由肌力教官團總教官吳智超、謝政宏、謝秉勳及教官團共同研訂出訓練課程方向及動作，以「推、拉、轉、走」四大基本動作。

▲台南市消防局舉辦肌力訓練教官團研討會，帶入新的訓練方式，引入最大肌力訓練，提升消防人員的負重能量，強化消防人員肌力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，提倡將台南打造成「安全防疫健康」的城市，消防人員在各項救災救護工作總是在第一線作戰，在面對各項危難救助工作，身上常須背負30公斤消防衣帽鞋、空氣瓶或者是要攜帶各式各樣的救護器材、搬運傷病患等，體能負荷很大，為避免消防人員因錯誤的動作操作、負重而帶來職業傷害，並同時減緩年齡增長所造成的肌力退化，消防局與時俱進，除了充實各消防分隊肌力器材外，更成立一支肌力訓練的專業團隊，引入肌力訓練管理，教練團各教官的重訓示範讓人印象深刻，相信透過教官的指導下，消防人員都可在不受傷的情況下增強肌力與體能，在執行勤務時能保有最佳體能，保護他人也保護自己。

p> 


消滅痘痘、敏感肌也適用

ET快訊
朱俐靜罹乳癌崩潰：為何是我？　痛到爬不起來曝最新病況
今年首起！北部女沒打疫苗染A流重症　托嬰中心爆5人群聚
美女鋼琴直播主邀斗內金主回家激戰　監視器全都錄人夫崩潰
中一中學生拒讓座　阿伯怒炸嗆「敗類」扭打成一團影片曝光
快訊／台中夫妻吵架　他被趕出門6天返家見老婆亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

阿妹加持元旦連假！台東湧入13萬車45萬人潮　住房率8成以上

船員出海作業不慎割傷　台南海巡暖心協助救護送醫

2強盜通緝犯四處藏匿　元旦返花蓮老家訪友栽了

肌力教官功夫一把罩　台南消防人員肌力訓練再升級　

防疫升級　西螺福興宮信眾提早點燈佑健康保平安

是佛的加被還是茶的魔力　《當一位和尚遇上一位茶人》會如何？

苗栗4歲女童公園走失嚎啕大哭　女警扮保母「愛的抱抱」讓她笑了

桃園阿北清晨路旁「顫抖」　警「人臉辨識」助返家

台南市圓環多事故　東門城圓環動工調整標線

麟洛消防分隊防火週開跑　看板醒目又實用鄉親說讚

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

丫頭要老公咬耳朵...交往9年驚：妳沒耳垂！　王惟立送「缺一角的蛋糕」全場感動哭了

阿妹加持元旦連假！台東湧入13萬車45萬人潮　住房率8成以上

船員出海作業不慎割傷　台南海巡暖心協助救護送醫

2強盜通緝犯四處藏匿　元旦返花蓮老家訪友栽了

肌力教官功夫一把罩　台南消防人員肌力訓練再升級　

防疫升級　西螺福興宮信眾提早點燈佑健康保平安

是佛的加被還是茶的魔力　《當一位和尚遇上一位茶人》會如何？

苗栗4歲女童公園走失嚎啕大哭　女警扮保母「愛的抱抱」讓她笑了

桃園阿北清晨路旁「顫抖」　警「人臉辨識」助返家

台南市圓環多事故　東門城圓環動工調整標線

麟洛消防分隊防火週開跑　看板醒目又實用鄉親說讚

凌晨「挺巨肚」上完廁所超難睡！吳東諺一把抱住…白家綺感動笑了

桃園「角板山行館」6處翻新！梅樹下品茗超Chill　6大活動1/9登場

企業協助中高齡員工退休準備　最高每年可拿50萬補助

付錢洗負評！醫被威脅「付假消息保護費」　6大醫學會聯合發聲明

融於肌膚的好氣色！春季5款「自然色頰彩」盤點　

阿妹加持元旦連假！台東湧入13萬車45萬人潮　住房率8成以上

《華郵》：北韓向國際組織「申請新冠疫苗」　找上歐洲大使館

搶過年換機潮　iPhone 12系列最高降4500元

情侶IG宣傳牙齒「韓式美白瓷雕」　幫友人免費體驗遭檢舉獲緩起訴

環時票選2020全球十大明星武器　馳援武漢抗疫的運-20奪冠

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

地方熱門新聞

台中2000噸透天別墅搬家　屋主砸300萬移屋

陳阿姨霸氣叫外送　一句話店員搶送

台南仁德空地雜草火警警速逮縱火犯嫌送辦

崑大時尚學程再獲5金

勞動部南分署年底可望首開輕鋼架工程職訓班

桃園翁外出運動迷途　閒晃4小時被尋獲

麻警緝獲「七條通」壯犯

國軍桃園總醫院　成為毒化災急救責任醫院

嘉南高紅月！網嚇：2021災難預兆

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

雲林虱目魚大量凍死30萬尾

內埔警公布2020年十大易肇事路口　籲用路人小心行駛

中原大學新生註冊率100% 堅持全人教育

苗栗4歲童公園走失　女警扮保母解危

更多熱門

相關新聞

台南市東門城圓環動工調整標線

台南市東門城圓環動工調整標線

為改善台南市東區東門城圓環交通事故頻傳狀況，台南市交通局將於1月7日施工調整環內標線，調整項目包括外側增設右彎車道，以及路側停車格由垂直車行方向調整為平行車行方向，期望提供用路人更安全順暢的道路環境，也提醒用路人遵循標線指示用路，確保行車安全。

台南「世界蛇王」逝農場熄燈！1.6億求售

台南「世界蛇王」逝農場熄燈！1.6億求售

愛穿著飛行員外套騎機車的大盜被白河警緝獲

愛穿著飛行員外套騎機車的大盜被白河警緝獲

酒吧老闆娘割喉斷魂　門口消防栓夜半傳哭聲

酒吧老闆娘割喉斷魂　門口消防栓夜半傳哭聲

台南仁德空地雜草火警警速逮縱火犯嫌送辦

台南仁德空地雜草火警警速逮縱火犯嫌送辦

關鍵字：

肌力台南消防人員訓　

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面