肌力教官功夫一把罩　台南消防人員肌力訓練再升級　

▲台南市消防局舉辦肌力訓練教官團研討會，帶入新的訓練方式，引入最大肌力訓練，提升消防人員的負重能量，強化消防人員肌力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局舉辦肌力訓練教官團研討會，帶入新的訓練方式，引入最大肌力訓練，一改過往的消防體能以訓練消防員的耐力為主，以推廣強化肌力、增加負重體能的方式，來提升消防人員的負重能量，強化消防人員肌力。

消防局指出，肌力訓練教官團研討會，是為進化消防人員肌力及體能，透過科學及週期訓練規畫，輔予適切的重量訓練器材與適度的疲勞管理，使體能及肌力得到提升，以扎實消防人員面對各式情況的應對能力。

每次訓練強度和次數，配合運動科學參數，培養自主健康管理的習慣，也瞭解自己的身體狀況。核心精神是教官團可以透過這個研討會，彼此腦力激盪，分享案例，不給唯一答案，營造出鼓勵自行尋找解決方法的環境。設計肌力操作動作，建立健全的教案提供未來發展戰術肌力與體能的基石。

消防局局長李明峯表示，隨著消防局各項工作本業回歸及專責化，讓消防人員能有更充裕的時間，專注於肌力訓練，著重訓練救災救護工作所需用到的肌群，消防局調查外勤人員實際訓練需求，以「肌力訓練」為外勤人員需求度第一名，而消防局自2020年起分三階段，從肌力教官團成立、各分隊器材建置，最後階段將全面至各分隊推動，由肌力教官團與各大隊、分隊協助後續推行，讓消防人員可提升救災救護所需之肌耐力，保障民眾生命財產安全，也確保消防員的救災執勤安全。引導消防員透過正確的訓練模式，以合乎各項救災救護等勤務需求且富有高度發展身體潛力的模式，減少職業傷害增加工作效率紀錄。

災害搶救科科長邱淵明表示，2020年至2022年分批購置肌力體能訓練器材組，包含全框式訓練架、臥推椅、長槓鈴、六角槓、150公斤槓片組等，讓各消防分隊皆至少有一組肌力體能訓練器材，過去消防人員體能訓練常以有氧訓練為主，但近年來消防戰術肌力訓練更符合消防人員需要，這次由肌力教官團總教官吳智超、謝政宏、謝秉勳及教官團共同研訂出訓練課程方向及動作，以「推、拉、轉、走」四大基本動作。

市長黃偉哲表示，提倡將台南打造成「安全防疫健康」的城市，消防人員在各項救災救護工作總是在第一線作戰，在面對各項危難救助工作，身上常須背負30公斤消防衣帽鞋、空氣瓶或者是要攜帶各式各樣的救護器材、搬運傷病患等，體能負荷很大，為避免消防人員因錯誤的動作操作、負重而帶來職業傷害，並同時減緩年齡增長所造成的肌力退化，消防局與時俱進，除了充實各消防分隊肌力器材外，更成立一支肌力訓練的專業團隊，引入肌力訓練管理，教練團各教官的重訓示範讓人印象深刻，相信透過教官的指導下，消防人員都可在不受傷的情況下增強肌力與體能，在執行勤務時能保有最佳體能，保護他人也保護自己。

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