暖心奇美「總鋪師」帶著愛深入救災現場　溫暖消防人員的心與胃！

▲奇美食品公司得知消防人員徹夜救災，出動熱食餐車「總鋪師」到救災現場，提供救災人員熱食，用行動支持救災工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南鹽水區一間廢棄家具工廠，27日晚上9時許傳出火警，台南市消防局出動大批人車前往救災，奇美食品公司得知消防人員徹夜救災，出動熱食餐車「總鋪師」到救災現場，提供救災人員熱食，用行動支持救災工作。





台南市消防局指出，台南鹽水區三明里一間廢棄家具工廠火警，因工廠內堆放大量廢棄泡棉，整個工廠在短短數分鐘內，300多坪鐵皮廠房陷入火海，台南市消防局出動大批人車，前往救災奇美食品公司得知消防人員徹夜救災，主動連繫消防局要免費提供救災人員熱騰騰的包子、飲料，並將熱食餐車「總鋪師」開至救災現場，提供救災人員熱食，讓救災人員可以就近填飽肚子，用行動支持消防救災工作。

奇美食品「總鋪師」默默地停靠救災現場支持著救災人員，然其藍綠色車身在紅色消防車陣中更顯得令人注目，也讓第一線救援人員心中備感溫暖。 消防局長李明峯也特別感謝奇美食品股份有限公司的協助，讓救災人員在惡劣的環境下，能有熱食可以補充體力，讓消防人員在疲累的工作下能更有動力，繼續為消防救災工作而努力。

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