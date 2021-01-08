在地愛心企業家參與　趙正宇寒冬送暖「12禮」1000份物資關懷弱勢

▲趙正宇號召在地愛心企業家參與「寒冬送暖」，市長鄭文燦力表肯定。（圖／趙正宇服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

立法委員趙正宇8日於八德區大智市民活動中心，發送米、麵、油、鹽及喉糖等「12禮」、共1,000份物資，給八德、大溪、復興、中壢華勛12里區內98個里及家扶中心，希望在春節前夕，用愛心溫暖社會每個需要的角落。市長鄭文燦對於趙正宇於每年農曆年前，舉辦「寒冬送暖．宇您同在」愛心活動，力表肯定。

▲趙正宇每年舉辦「寒冬送暖．宇您同在」愛心活動。（圖／趙正宇服務處提供）

趙正宇說，從他擔任議員期間，就常自掏腰包舉辦各種送暖活動，立委任內更在每年的農曆春節前舉辦「寒冬送暖．宇您同在」活動，拋磚引玉募集生活必需品，透過選區「土地公」里長們及家扶中心，分送給需要的弱勢家庭。今年的物資為麵條、米、糖、油、鹽、紅豆，甚至蜂膠喉糖等「12禮」。

▲發送愛心物資。（圖／趙正宇服務處提供）



今年寒冬送暖活動擴大舉辦，他自掏腰包採購多項民生物資，更號召在地的愛心企業家，像是中興電工總經理黃聰達、順牌有限公司董事長劉元順、六甲子公司總經理張義忠等人，一起共襄盛舉，感謝大家的愛與付出，讓社會更溫暖。另外，日正食品劉慶堂董事長，也用最優惠的價格，提供此次活動最優質的產品，以行動支持愛心活動。

此次愛心活動，在八德區大智市民活動中心舉辦，由八德區大同社區發展協會理事長吳淑惠，帶領志工及青年團菁英會團員協助，將物資分送八德、大溪、復興、中壢區98位里長後，再由里長們分送里內所需家庭。

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