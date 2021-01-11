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林右昌率市府團隊南下高雄　拜會海洋委員會研討政策方向獲支持

▲林右昌率市府團隊南下高雄 拜會海洋委員會研討政策方向獲支持。（圖／基隆市政府提供）

▲林右昌率市府團隊南下高雄 拜會海洋委員會研討政策方向獲支持。基隆市長林右昌（左）、海洋委員會主任委員李仲威（右）。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／高雄報導

基隆市長林右昌11日率領市府產業發展處長黃駿逸、觀光及城市行銷處長曾姿雯及都市發展處長徐燕興等相關單位主管及同仁，前往高雄市拜會海洋委員會，獲得主任委員李仲威及各級主管熱烈歡迎，雙方也針對業務合作事項進行討論，林右昌並邀請海委會共同參與2021年度盛事「2021基隆城市博覽會」。

林右昌說，希望藉由這次的拜會，瞭解國家未來的海洋政策方向，基隆市府團隊也將扮演更正向、積極的角色；尤其基隆市不僅有全台首屈一指的海洋大學，還有水產試驗所、海科館，與海委會的業務密切相關，未來市府和海委會將會進一步加強合作。

林右昌表示，海委會6月5日到6月8日將在基隆舉辦國家海洋日活動，市府將會全力做好準備，也會全力支持及推動；這幾年來市府在潮境公園推動保育區，是全國第一個跟漁會合作成立的保育區，保育的成果備受肯定，未來也會研議保育區範圍擴大。

▲林右昌率市府團隊南下高雄 拜會海洋委員會研討政策方向獲支持。（圖／基隆市政府提供）

▲林右昌說，希望藉由這次的拜會，瞭解國家未來的海洋政策方向，基隆市府團隊也將扮演更正向、積極的角色。

此外，林右昌也向李主委表示，2021年10月2日到10月11日，基隆市將要舉辦城市博覽會，有別於一般設計展，是以整個城市作為策展空間，屆時將有3個主要展區，其中C展區主題是「海洋科技及永續」，將會結合海科館、漁會及海洋大學，歡迎海委會能夠一起共襄盛舉。

海委會李主委為推動行政院「向海致敬」政策，2020年便曾經前往基隆市拜會市府以及關心開放海域的相關單位團體，並與林市長交換海域治理經驗與政策推動方向，林市長此行除了回訪，也提出多項有待海委會協助的相關市政建設計畫。

市府向海洋委員會爭取支持的計畫，包括在基隆市設置「海洋科研創新基地」、參與「2021基隆城市博覽會」、打造基隆成為台灣海水觀賞魚產業鏈示範區、評估望海巷漁港安檢所改建或空間活化、「望海巷潮境海灣資源保育區長期監測計畫」，以及補助鯨豚救傷站監控系統建置與營運費用等計畫，海委會李主委在會中允諾會全力支持。

▲林右昌率市府團隊南下高雄 拜會海洋委員會研討政策方向獲支持。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市不僅有全台首屈一指的海洋大學，還有水產試驗所、海科館，與海委會的業務密切相關。

基隆市產業發展處長黃駿逸說，蔡英文總統在海洋委員會成立時提示，朝三大方向為海洋事務努力，分別是健全海洋法制、推動海洋產業以及強化海洋研究能量；另外在2020「國家海洋政策白皮書」中，也揭示將要「建構北部海洋科技廊帶」。

黃駿逸指出，市府預計在北五堵國際研發新鎮，將基隆打造成為北部海洋科技產業核心，期待海洋委員會支持在基隆設立「海洋科研創新基地」，研究與產業並重，不僅可以帶動北台灣海洋科技產業發展，與高雄興達港的「高雄海洋科技產業創新專區」正好一南一北，也符合海洋產業發展區域平衡。

對於市府提出的各項計畫，李主委表示將請所屬單位詳細評估並全力支援，至於10月的城市博覽會，李主委更是一口允諾會出動最新的海巡船艦參與，包括即將完工交船的4000噸旗艦嘉義艦。

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