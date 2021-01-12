北部醫師與女友雙染疫！陳時中曝出沒2個地方「未戴口罩」

記者劉維榛／綜合報導

繼案711廣明女後，今（12日）再確診2起本土案例，案838醫師是替治療新冠肺炎確診病患時，「進行插管」而染疫，案839為他的女友，是在社區密切接觸而染疫，而兩人曾去大江購物中心用餐，隔日有去喝咖啡，不過用餐時因為沒有戴口罩，引發人心惶惶。

▲陳時中親自宣布，2本土案例狀況！（圖／翻攝臉書）



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中央流行疫情指揮中心指出，案838醫師從1月9日開始出現咳嗽與發燒狀況，自認驚覺不對勁，主動向醫院通報，採檢後，並於今日確診。而女友也出現不適狀況，也確認染疫，所幸兩人狀況屬於輕微，CT值約15也比較低。

由於兩人足跡還不完整，案838男醫師在1/8、9曾出入大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店等，案839也有口述去過的地方，但現在要核對其他地方，有些是感染期前去的，所以現在還要請警政單位協助核對。

記者會中，現場有媒體提問，「案839疑似是某間科大在職生，據說學校師生也要被採檢與居家隔離」，因此想與陳時中部長證實此事。對此，陳時中澄清，案839已是正職護理人員，「不過有上相關的課」，相關疫調與匡列的師生，確實都進行採檢中。

▲活動足跡。（圖／指揮中心提供）

另外，有媒體也詢問，醫師與女友外出是否都有佩戴口罩？陳時中表示，他們都是醫護人員，相信外出都有戴口罩的習慣，但是外出用餐時，包括喝咖啡吃丼飯，就可能有脫下口罩的舉動。