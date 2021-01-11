蛙蛙文創再爆吸金上億非法生產口罩　離職員工：放在醫療紙盒販賣

▲立委陳亭妃召開「發災難財？揭蛙蛙文創如何無本瞞天過海」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

蛙蛙文創日前爆出販賣口罩消費糾紛，民進黨立委陳亭妃、台北市議員陳怡君偕同離職員工11日共同召開記者會，再踢爆蛙蛙文創不只涉嫌吸金上億不出貨，還在沒有向衛福部申請口罩製造許可的情況下，自行生產非醫療級口罩，並裝在具有合格醫療的紙盒中販賣。

對此，衛福部食藥署主任秘書李明鑫表示，蛙蛙文創沒有申請GMP查廠、涉嫌冒用其他廠商許可證等行為，恐涉及違反刑法、藥師法等。

台北市議員陳怡君11日指出，知情人士提供帳冊，蛙蛙文創吸金已獲利上億元，卻不斷拖延出貨，此外，蛙蛙文創只有販賣許可，沒有醫療證號許可，卻自己製造口罩，她質疑，出貨、退款一延再延，就是因為正在申請醫療證號許可。

陳怡君拿出蛙蛙文創自己生產的口罩指出，左右明顯「大小耳」品質不一，這些沒有醫療合格的口罩，竟放在具有合格醫療的紙盒中販賣，欺騙消費者。

蛙蛙文創一位離職員工在記者會中證實，自從業者買了機台後，蛙蛙文創就開始不跟大廠買口罩，反而違法製造自己的口罩，但口罩動不動就斷繩、斷耳、大小耳，鐵片壓條也有問題，因為良心過意不去選擇站出來，擔心不合法的口罩造成社區傳染疫情爆發。

參與口罩分裝的另一位蛙蛙文創離職員工說，業者將散裝的口罩請物流公司從新竹湖口廠載回南港辦公室，要員工班、下班、假日加班包口罩，「光是在桌上鋪上垃圾袋，我們當時就覺得不太對勁」，業者卻宣稱這些是醫療口罩，擔心蛙蛙文創沒有製造許可證號，所出貨的口罩會造成防疫的破口。

桃園市議員余信憲痛批，業者將有衛福部字號的外盒，分裝放入自行在新竹生產的口罩，形同用「真瓶賣假酒」，不僅欺騙消費者的錢，更欺騙消費的健康。

台南市議員陳怡珍則表示，台南目前有27件消費者申訴，指控蛙蛙文創可能涉及詐欺罪或加重詐欺罪，籲檢調積極查處還給消費者公道。

衛福部食藥署主秘李明鑫說明，蛙蛙文創沒有申請GMP查廠，可能牽涉到刑法問題，如果涉嫌冒用其他廠商許可證，可能還涉及藥事法第86條「擅用或冒用他人藥物之名稱、仿單或標籤」。陳亭妃也提醒，有受害者報案但派出所不受理的情況，此案未來恐有集體訴訟的問題，呼籲警政署和相關單位協助受害者報案。

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