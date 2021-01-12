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等到了！萊潔最新「夢幻粉紅豹紋口罩」　限量1萬盒萊爾富搶先賣

▲▼萊潔推豹紋口罩 。（圖／萊潔提供）

▲萊潔最新「豹紋口罩」來了 。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

繼迷彩系列的軍綠、天藍款口罩後，民眾敲碗的「動物紋」系列終於登場了，萊潔首波開賣「粉豹紋醫療口罩」，粉色口罩上有著滿滿時尚豹紋，就連外耳繩也是粉色，吸睛度十足，1月13日晚上8點起於萊爾富開放預購，限量1萬盒；另，7-11明日也將開放第二波三麗鷗限定口罩預購，一共有6款式，鐵粉把握機會開搶。

▲▼萊潔推豹紋口罩 。（圖／萊潔提供）

▲粉豹紋口罩連耳繩也是粉紅色。

豹紋控要搶！萊潔去年在台灣國際暨健康照護展搶先曝光全新設計，其中，最吸睛的「動物紋系列」可是讓許多人狂敲碗，這次終於等到了，萊潔宣布開賣動物紋醫療口罩，首款集結了女孩們最愛的元素推出「粉豹紋」款，粉色口罩上有著滿滿豹紋壓紋，就連耳繩也都是粉紅色，絕對不能放過，明（13）日晚上8點搶先在萊爾富開放預購，限量1萬盒、售完為止。未來也將在家樂福、大樹藥局、丁丁藥局、佑全藥局、札幌藥妝、維康醫療、墊腳石等7大通路開賣。

▲▼7-ELEVEN再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收（圖／業者提供）

▲7-11再推三麗鷗醫療口罩。（圖／業者提供）

另，7-11也宣布推出第二波三麗鷗限定口罩預購，一共有6款樣式選擇，集結了超人氣角色如Hello Kitty、Melody一次擁有，尤其口罩耳繩還特意搭配不同款式有各種色系，可愛到不行，1月13日上午10時起開放預購，只要開啟OPEN POINT APP「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證7-11門市完成付款即預購完成，數量有限、售完為止。

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