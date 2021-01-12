亞馬遜2萬倉儲員工確診！力推「75美元台灣免運」網憂恐成防疫破口

▲美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）截至去年10月已經累計將近2萬名前線員工確診。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）截至2020年10月已經累計近2萬名前線員工確診，也數度因為疫情暫時關閉倉儲物流工作站，但去年11月搭配「黑色星期五」推出訂單75元美金（大約新台幣2099元）以上免費運送至台灣的優惠，活動延續至今，引發網友對於「防疫破口」的擔憂。

根據CNBC報導，亞馬遜透過內部新冠檢測計畫，發現紐澤西州羅賓斯維爾鎮（Robbinsville Township）的PNE5倉儲出現「無症狀確診病例增多」的情況，因此決定2020年12月20日至26日暫時關閉該倉儲。

▲亞馬遜（Amazon）倉儲在疫情期間依然正常營運。（圖／路透社）

發言人萊萬多夫斯基（Lisa Levandowski）並未提及PNE5倉儲的實際確診人數，或者該設施關閉期間是否實施額外清潔消毒。但她強調，公司實施檢測計畫就是為了找出無症狀患者，快速採取行動，避免病毒擴散，如今也「出於充分謹慎考量」決定關閉工作站，而員工在此期間仍將被支付應得的薪資。

亞馬遜與雜貨、食品、銀行與藥局等行業一樣，被視為民生必須產業，因此各地倉儲在疫情期間依然正常營運。但是，該公司去年10月就透露，2020年3月1日至9月19日累計近2萬名前線員工確診；去年3月也因為發現職員染疫，先後暫時關閉紐約市皇后區、肯塔基州謝潑茲維爾市（Shepherdsville）的工作站。

▲亞馬遜（Amazon）推出75元美金台灣免運。（圖／翻攝亞馬遜官方網站）

亞馬遜此前曾經表示，公司「竭盡全力」保持工作站清潔，確保員工遵守必要防疫，例如戴口罩、消毒雙手、保持社交距離等等，並在大多數倉儲實施檢測，截至去年11月底，每日檢測次數高達5萬。儘管如此，全美各地倉儲與物流員工仍呼籲亞馬遜採取更多防疫措施。

網友擔心，新冠病毒相當頑強，可能殘留在紙箱表面；許多消費者趁著活動享受優惠，卻忘記在打開包裹時謹慎消毒，甚至成為防疫破口。

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）先前研究指出，若新冠病毒在攝氏20度接近室溫、環境黑暗的情況下，可能在紙幣、手機螢幕和不鏽鋼等材質上殘留28天，且具有傳染能力。但許多學者對此提出質疑，因為該實驗排除紫外線殺死病毒的可能性，也沒有觀察到人類口水、手指表面等介質散播病毒的情況，可能因此影響結果。

新冠病毒可殘留物體表面28天！ 澳研究「手機螢幕、紙幣」都持久

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