「男友、我妹同時確診！」　她PO綠光照氣炸：早就黏TT

▲戴瑟瑞（Desiree Baker）懷疑自己被劈腿，氣得PO出妹妹與男友互動親密的照片（右圖），詢問網友應該怎麼做。（圖／翻攝TikTok@desireerosebaker）

記者吳美依／綜合報導

TikTok用戶戴瑟瑞（Desiree Baker）的親生妹妹與男友同時確診新冠肺炎，接著一起住進避暑小屋隔離。儘管她清楚表明對此感覺不太舒服，卻仍遭無視，忍不住懷疑自己被劈腿，氣得翻出2人過去互動親密的照片，PO網詢問廣大粉絲，「我在新的一年要變單身了嗎？」

賴瑟瑞提到，姊妹倆時常膩在一起，感情非常融洽。妹妹確診後，身旁親朋好友為了安全起見，紛紛接受新冠篩檢。未料，她2次結果都呈現陰性，男友卻離奇中鏢。

戴瑟瑞公布「綠光照」時指出，妹妹與男友的感情一直都很好，但她過去沒有想太多，直到這次確診事件才起了疑心，「我才應該是和我妹妹接觸最密切的人，她出現症狀的那天還和我喝同一杯奶昔」。

更可疑的是，妹妹與男友發現彼此都染疫後，竟決定前往女方家族的避暑小屋，一起隔離。戴瑟瑞立刻表示，她感覺不太舒服，不希望2人這麼做，卻慘遭無視，「我應該怎麼做？」

此影片一出，引發熱烈討論，但幾乎每一名網友都建議直接分手，「妳設定了界線，他們卻不尊重」、「我想妳一定知道該怎麼做，姐妹」。

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