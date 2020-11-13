抗旱作戰！南寮急增海水淡化設施　目標：每日民生供水1.3萬噸

▲新竹市長林智堅陪同水利署長賴建信視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今年是自1964年以來台灣首次春夏季皆無颱風侵襲，降雨不如預期，因應緊急抗旱需求，經濟部水利署日前宣布，將籌劃明（110）年3月起，在竹市南寮建置新竹緊急海淡設施，2月1日先試行日產3千噸用水，2月底起每日可提供1.3萬噸用水，估計將能供應新竹地區5萬人的民生用水，該臨時設施未來將以貨櫃機組呈現，水利署長賴建信親赴視察，新竹市長林智堅陪同時指出，市府將全力支持與協助水利署，攜手中央解決大新竹地區用水需求。

水利署署長賴建信表示，新竹緊急海淡設施是抗旱大計畫中很重要的一環，完成後能取代減壓供水措施，也積極輔導國內廠商進行海淡技術的研發。目前新竹緊急海淡設施位於南寮，以便取得海水與排水，全數完成後，110年2月底起，每天能提供1.3萬噸水供民生使用，要特別感謝市政府跨局處的協調與協助。

林智堅表示，今年缺乏颱風帶來的雨水，桃竹竹苗區也面臨了抗旱作戰，中央積極找方法，善用水資源解決新竹地區用水需求，市府將全力配合，接續將協助水利署完成相關管線作業等，一起打造新竹緊急海淡設施。

環保局表示，台灣平均一年會有3.5個颱風，但氣候變遷影響水情，桃竹苗供水區從10月14日開始實施實施夜間減壓供水，並停止部分灌區二期稻作供灌。市府也馬上於15日召開水情應變會議，要求各機關執行開源節水措施，並加強透過臉書、LINE、民政系統宣導節水。

環保局表示，新竹地區一天用水量大約54萬噸，市府也不斷想辦法開拓水源。除了配合建置新竹緊急海淡設施，目前客雅水資源回收中心的回收水，每日產出1萬公噸回收水，將可利用的水資源作為環境保護用途；另設16口抗旱水井，每天可供水3.07萬噸。

水利署解釋，目前海水淡化是一個成熟的淨水技術，海水可經最為廣泛利用的逆滲透法將海水大部分鹽份、雜質過濾掉後取得淡化水，能在水情吃緊時解決用水問題。

工務處表示，本計畫為應急措施，力求工期短、避開交通幹道動線及地下管線，評估後擬在南寮設台灣本島首座民生用水緊急海水淡化機組，海水經機組處理後輸送至台水公司湳雅淨水場，經既有自來水管網系統，供應給大新竹地區居民。