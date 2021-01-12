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首度認錯！　川普坦承要對「國會暴動」負起部分責任

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國會日前發生川粉暴動攻入，造成5人死亡，而川普也被指責煽動暴力。根據消息人士透露，其實川普11日和眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）談話時承認，自己對上星期的動亂負一定的責任。

根據《福斯新聞》報導，匿名消息人士透露，川普11日和麥卡錫進行會電話會議時，首度坦承自己應該對國會6日發生的動亂負起部分責任。麥卡錫隨後也在與共和黨人的會議中，轉達了川普的說法。

這場國會動亂共造成5人死亡，多名高階官員請辭。暴動發生前，川普在一場遊行中向支持者喊話，表示他永遠不會讓步，這場選舉的勝利是被偷走的，他應該要以壓倒性的票數勝選。

川普因煽動暴力而成為眾矢之的，不僅面臨各大社群賬號被永久封鎖，而且還有迫在眉睫的彈劾浪潮；同時，他與副總統彭斯的關係也逐漸破裂。川普近日多番展示施政成果，但有官員坦言無人再在乎他的行動，所有人感到挫敗，希望能盡快完結剩下的任期。

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