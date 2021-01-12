「TRUMP」驚現海牛背部！疑人為惡意刻上　當局怒罰140萬或監1年

▲海牛背部被刻上TRUMP。（圖／翻攝自推特／DrEricDing）

記者葉睿涵／綜合報導

美國魚類和野生動物管理局11日發現，佛州霍莫薩薩河（Homosassa River）附近一隻海牛的背部被人惡意刻上了「川普」的名字，當局目前正在追踪線索，以捕獲嫌犯。海牛在美國是受保護的動物，嫌犯一經定罪的話，將面臨監禁與高額罰款。

Here is the video of the poor manatee that had "TRUMP" carved into its body.



Minding it's own business and some monster(s) came along and did this.



If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe — Yashar Ali (@yashar) January 11, 2021

據《紐約郵報》和《橘郡纪事报》報導，高級聯邦野生動物官員卡瓦納（Craig Cavanna）表示，海牛是受到《瀕危物種法》（Endangered Species Act）保護的動物，若騷擾海牛屬於一級聯邦刑事犯罪，可處以5萬美元（約新台幣140萬元）罰款或最高一年的聯邦監獄監禁，或兩者並施。

海牛是一種行動緩慢、惰性極高的生物。霍莫薩薩河是美國少數全年都可看到海牛的自然環境。由於當地有著舒適的溫泉，因此海牛每年到了這個季節就會遷移到此處，人們只要乘船或游泳就可以輕易地接近他們。

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