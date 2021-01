「TRUMP」驚現海牛背部！疑人為惡意刻上　當局怒罰140萬或監1年

▲海牛背部被刻上TRUMP。(圖/翻攝自推特/DrEricDing)

記者葉睿涵/綜合報導

美國魚類和野生動物管理局11日發現,佛州霍莫薩薩河(Homosassa River)附近一隻海牛的背部被人惡意刻上了「川普」的名字,當局目前正在追踪線索,以捕獲嫌犯。海牛在美國是受保護的動物,嫌犯一經定罪的話,將面臨監禁與高額罰款。

Here is the video of the poor manatee that had "TRUMP" carved into its body.



Minding it's own business and some monster(s) came along and did this.



If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe