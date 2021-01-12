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川粉暴動後遺症！共和黨「企業捐款」喊停　痛失2大金主

▲▼亞馬遜。（圖／路透）

▲亞馬遜暫停對共和黨捐款。（圖／路透）

文／中央社

美國共和黨籍總統川普支持者上週硬闖國會大廈，同黨議員面臨愈來愈強的後座力，亞馬遜等多家大企業今天宣布不再捐款給投票阻礙確認民主黨籍總統當選人拜登勝選程序的議員。

這些企業包括亞馬遜公司（Amazon.com Inc）、奇異公司（General Electric Co.）、陶氏化學公司（Dow Inc）、AT&T公司（AT&T Inc）、康卡斯特公司（Comcast Corp）、威瑞森通訊公司（Verizon Communications Inc）、美國運通公司（American Express Co）、Airbnb公司、百思買公司（Best Buy Co Inc）、萬事達卡公司（Mastercard Inc）等。

路透社報導，上述公司聲稱要刪減共和黨人的募款資源。除了川普即將卸任，共和黨在新一屆國會也不具聯邦參議院和眾議院多數優勢。

AT&T公司和康卡斯特公司在華府都是相當重要的金主。

賀卡公司龍頭Hallmark Company Ltd表示，已要求參議員霍利（Josh Hawley）和馬歇爾（Roger Marshall）返還捐款。霍利和馬歇爾都反對國會確認拜登贏得總統大選，兩人均未立即回覆記者詢問。

企業陸續宣布停止捐款給共和黨籍國會議員，意味部分經常在國會山莊散財的企業捐獻者，在川普的支持者攻擊國會大廈、企圖阻止拜登獲認證勝選後，正重新評估策略。

▲▼AT&T公司（AT&T Inc）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼AT&T公司和康卡斯特公司在華府都是相當重要的金主。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼康卡斯特公司（Comcast Corp）。（圖／達志影像／美聯社）

目前並不清楚這些企業的決定是否會有長期影響。去年11月大選才過去不久，華府的募款活動此時相對平靜，這讓企業和貿易團體有了思考空間。

少數幾家企業執行得更徹底，如陶氏化學公司表示，這些共和黨籍議員在整個任期內都拿不到陶氏捐款，參議員每一任期為6年。

還有一些企業表示，將同時暫停對兩黨的捐款。

奇異公司暫停捐款的決定將持續到2022年底，屆時，監管政治行動委員會的員工理事會將「逐一」考慮是否要捐款給反對認證拜登勝選的議員。

亞馬遜公司表示，在決定是否恢復捐款前，會「直接與我們先前支持過的議員」討論關切事項。

上週，國會聯席會議遭川普支持者打斷數小時，恢復開會後，有147名共和黨籍參眾議員投票反對認證拜登在賓夕法尼亞州和亞利桑那州勝出，即使這兩州都已正式確認選舉結果，選務官員也說並無重大問題。

投票反對認證拜登勝選的共和黨籍議員，包括領頭的眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）和史卡利斯（Steve Scalise），以及即將接任共和黨參議院全國委員會（NRSC）主席的參議員史考特（Rick Scott），他將致力於2022年選舉贏回共和黨在參院的多數優勢。

上述3人的工作都需要龐大捐款。麥卡錫和史卡利斯的辦公室都不願置評。

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