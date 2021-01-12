川普與彭斯鬧掰了！國會暴動後「再也沒講話」　白宮瓦解士氣差　

▲美國國會6日發生川粉攻入發生衝突，造成5人死亡（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

美國國會6日發生川粉暴動攻入，造成5人死亡，總統川普受各方抨擊，更與副總統彭斯關係破裂。美媒報導指出，兩人關係逐漸疏遠，川普當日過後就再沒與彭斯說話；有官員形容白宮處於瓦解狀態，只想盡快結束任期。

▲川普和彭斯關係破裂。（圖／路透社）

CNN報導指出，6日的美國國會暴動引發各方批評，川普因試圖煽動暴亂而成為眾矢之的，不僅面臨各大社群賬號被永久封鎖，而且還有迫在眉睫的彈劾浪潮，但更重大的影響，是與副總統彭斯的關係破裂。

據悉，川普曾多次要求彭斯在國會聯席會議上，推翻選舉人票結果，「麥克應該要有勇氣做他必須做的事情，而無視他所認同的愚蠢人。」但彭斯多次解釋自己並沒有相關權力，這讓川普很不滿，直斥他沒有勇氣阻止拜登當選。

▲川普支持者闖入國會大廈與警方爆發衝突，一名女子中槍身亡。（圖／翻攝自Twitter／@FrumNewsReport）

另外在國會暴亂中，彭斯成為川粉的攻擊對象，示威當日更有人高呼要將他吊死。國會被攻佔時，彭斯與其他議員逃到國會地牢，但川普沒有聯絡他確認安全。

有消息人士指，彭斯8日提早向副總統辦公室的官員發表臨別感言。不少白宮官員對暴亂感到失望及尷尬，擔心事件影響未來事業發展。

川普近日多番展示施政成果，但有官員坦言無人再在乎他的行動，所有人感到挫敗，希望能盡快完結剩下的任期。