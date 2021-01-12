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陳以信拋駐紐辦事處外掛「大國旗」　象徵美台關係實質突破

▲▼蔡英文抵達中華民國駐美經貿辦事處。（圖／記者陶本和攝） 

▲中華民國駐美經貿辦事處。（圖／記者陶本和攝）

記者蔡文鈴／台北報導

美國總統川普政權交接前夕，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布取消美台交流限制。對此，國民黨立委陳以信建議我國紐約辦事處可將「大國旗」掛到室外，象徵台美關係實質突破。

對於美台交流限制取消，陳以信除了建議駐美代表蕭美琴可在雙橡園每日升旗典禮之外，也提出駐紐約辦事處掛在門面的那幅大國旗，可以即刻從室內掛到室外去，以象徵台美關係實質突破。

陳以信表示，美國紐約第42街是聯合國總部所在，我國駐紐約辦事處就買在這條街上。有別於一般駐外辦事處都把國旗掛在大樓門上，我國辦事處卻只能把國旗掛在大樓裡面，只能透過玻璃帷幕讓外面看見，這是聰明的變通方法，但看了總讓人為國家感到非常委屈。

因此，陳以信認為，既然現在美台交往限制取消，紐約辦事處應該不再受限，蕭美琴應可即令駐紐約處長李光章，將那面大國旗掛到室外去，讓青天白日滿地紅國旗重現在紐約第42街。

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