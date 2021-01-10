次卿柯拉克力挺台！　轉發蕭美琴貼文：台灣是個偉大的夥伴

▲美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）轉發蕭美琴貼文。（圖／翻攝自克拉奇推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9日宣布「將移除所有美國與台灣官方交流限制」後，曾訪台的國務次卿柯拉克（Keith Krach）也轉發我駐美代表蕭美琴貼文表示，「台灣是個偉大的夥伴，偉大的朋友，民主的偉大榜樣。」

蕭美琴在蓬佩奧發出聲明後，就在推特發文表示，「幾十年來的歧視消失了，這是台美雙邊關係最重要的一天，我會珍惜每個機會。」隨後，柯拉克也轉發蕭美琴的貼文，並寫道，「台灣是個偉大的夥伴，偉大的朋友，民主的偉大榜樣，我們的連結建立在共同的價值觀上。」

柯拉克同時轉發蓬佩奧的貼文說，「台灣是推進民主價值觀和民主力量不可或缺的夥伴，這證明了自由市場的力量，我們是由相似的事物所構成的。」

Taiwan is an indispensable partner in advancing democratic values and

demonstrates the power of free markets. We’re built of similar stuff. https://t.co/LlMZOz9li8 https://t.co/a69yJqANt9 — Under Secretary Keith Krach (@State_E) January 10, 2021

蓬佩奧9日發布一項聲明，指出國務院過去數十年針對美國外交官、機構職員與其他官員們，發展了一套與台灣交流時繁雜的內部限制，如今政策已經有所改變，「美國政府為了安撫北京的共產黨政權，單方面採取這些限制」，「今天我宣布，我正在移除所有這些自我審查的限制。」

蓬佩奧表示，「今天的聲明認知美國 ─ 台灣關係不需要，也不應被我們長久以來官僚自我審查的限制給束縛住。」

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