次卿柯拉克力挺台！　轉發蕭美琴貼文：台灣是個偉大的夥伴

▲美國副國務卿克拉奇(Keith Krach)轉發蕭美琴貼文。(圖/翻攝自克拉奇推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)9日宣布「將移除所有美國與台灣官方交流限制」後,曾訪台的國務次卿柯拉克(Keith Krach)也轉發我駐美代表蕭美琴貼文表示,「台灣是個偉大的夥伴,偉大的朋友,民主的偉大榜樣。」

蕭美琴在蓬佩奧發出聲明後,就在推特發文表示,「幾十年來的歧視消失了,這是台美雙邊關係最重要的一天,我會珍惜每個機會。」隨後,柯拉克也轉發蕭美琴的貼文,並寫道,「台灣是個偉大的夥伴,偉大的朋友,民主的偉大榜樣,我們的連結建立在共同的價值觀上。」

柯拉克同時轉發蓬佩奧的貼文說,「台灣是推進民主價值觀和民主力量不可或缺的夥伴,這證明了自由市場的力量,我們是由相似的事物所構成的。」

Taiwan is an indispensable partner in advancing democratic values and

demonstrates the power of free markets. We’re built of similar stuff. https://t.co/LlMZOz9li8 https://t.co/a69yJqANt9