陳以信丟球給蕭美琴：「把握良機」恢復雙橡園升旗典禮

▲雙橡園。 （資料圖／駐美國台北經濟文化代表處）

記者蕭羽耘／台北報導

美國川普政府即將交接，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前透過聲明宣布解除台美交流限制，消息傳回國內，藍綠兩黨再度針對美中台三邊關係議題，進行攻防。

國民黨立委陳以信11日出招把球踢給駐美代表蕭美琴，他呼籲，台美交流限制既然取消，那就應該即刻恢復在雙橡園每日舉行的升旗典禮。

雙橡園是我國國有財產，位於美國華盛頓哥倫比亞特區的古蹟建築，在1937年至1978年間，作為九任中華民國駐美國大使官邸，而後輾轉為駐美國台北經濟文化代表處購回。

在台美建交之際，雙橡園往年會舉行元旦升旗，雙方自1979年斷交後，睽違36年後，中華民國駐美代表處在2015年，舉行元旦升旗典禮。

美國國務院因而為此抗議，強調未先被告知外，且美國與台灣沒有外交關係，此舉不符合美方的外交政策，同時透過美國在台協會發表三點正式聲明，希望台灣方面確保這類事情不再發生。

近日川普政府解除台美交流限制，陳以信在臉書回顧，2015年元旦那天，我國時任駐美代表沈呂巡在雙橡園升旗，當時民進黨立委立即把沈代表召回，在外委會輪番砲轟，指責違反美方交往規則、傷害台美關係。後來發展證明，台美關係並未受到影響，今天應該還給沈代表一個公道。

他呼籲，蕭美琴應該把握良機，即刻恢復在雙橡園每日升旗典禮，畢竟升旗就是國家主權的象徵，也是美台關係正常化的重要一步，在我國六長得以訪問華府之前，雙橡園應先升旗，證明台美關係的實質重要進展。

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