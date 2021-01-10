台美交流限制前2年已鬆綁　蕭美琴曾在國務院面見亞太助卿

▲駐美代表蕭美琴曾與美國東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）會晤。（圖／美國駐台代表處臉書）



記者陶本和／台北報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10日宣布，解除台美交流限制聲明。涉外人士指出，其實過去兩年已逐漸鬆綁，駐美代表蕭美琴曾在國務院與亞太助卿史達偉（David Stilwell）見面，經努力後，未來台灣外交官更能比照其他國家，一樣有尊嚴與美方互動。

針對美國國務院9日發布聲明，宣布美國國務院即起取消內部所有與台灣往來施加的自我限制一事，涉外高層人士指出，在過去數十年來，台灣持續呼籲美國政府改善自我設限的交往限制，避免阻礙雙方交流；而美國政府確實也在2001年、2006年、2015年有檢討過這些限制。

在評估上，涉外人士說，史達偉在接受訪問時表表示，國務院廢除交往限制事是經由漫長的評估過程，與美國政權交接無關；這是外交部與美方近年來密切互動的目標之一，沒有受到其國內選舉或議程影響。

涉外人士指出，過去我國駐美國外交官受到交往準則限制，除少數特定活動外，不得進入白宮或國務院，雙方互動受到諸多障礙，但在過去兩年中，已開始逐漸鬆綁，包括蕭美琴也曾在國務院與史達偉見面，「經努力，未來台灣外交官更能比照其他國外交官一樣有尊嚴的與美方互動」。

涉外人士指出，美國兩黨國會議員都曾呼籲應該鬆綁限制，包括2018年「台灣旅行法」就曾提到，美國的政策應該允許並鼓勵台美間的官方互動。而在去年底，兩黨也支持通過《台灣保證法》，更呼籲美國政府直接檢討國務院對台交往限制，並定期向國會報告。