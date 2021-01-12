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台美交流限制解除！　美國務院政軍助卿會見駐美代表蕭美琴

▲▼蕭美琴致電拜登外交政策顧問、美前副國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／翻攝自Taiwan in the US臉書）

▲駐美代表蕭美琴。（圖／翻攝自Taiwan in the US臉書）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於川普政府卸任前宣布，取消美台官方接觸限制。消息一出，大陸官媒、國台辦及外交部陸續抨擊，敦促美方恪守一中原則。不過，美國務院稍早公布今（11）日行程，國務院政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）在當地時間上午11點30分在華府會見駐美代表蕭美琴。

針對蓬佩奧發布的聲明，涉外高層人士透露，在過去數十年來，台灣持續呼籲美國政府改善自我設限的交往限制，避免阻礙雙方交流；而美國政府確實也在2001年、2006年、2015年有檢討過這些限制。

涉外人士指出，過去我國駐美國外交官受到交往準則限制，除少數特定活動外，不得進入白宮或國務院，雙方互動受到諸多障礙，但在過去兩年中，已開始逐漸鬆綁，包括蕭美琴也曾在國務院與史達偉見面，「經努力，未來台灣外交官更能比照其他國外交官一樣有尊嚴的與美方互動」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日表示，中方多次重申堅決反對美台雙方進行官方往來，一中原則是中美建交的政治基礎和根本前提，「民進黨當局給外部勢力當棋子、倚美謀獨，只會給島內民眾帶來嚴重災難，我們將採取堅決有力措施反制任何台美勾連行徑。」

陸委會則以書面反擊說，台美深化各領域交流合作，有助於促進區域和平繁榮，這是中華民國作為主權國家與各方互動的正常權利，更符合國際關係的基本原則，「中共當局無權置喙」。

▲▼美國國務院政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）將與駐美代表蕭美琴會面。（圖／翻攝美國國務院）

▲美國國務院政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）將與駐美代表蕭美琴會面。（圖／翻攝美國國務院）

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