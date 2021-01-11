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蕭美琴立委敗選週年貼背影照　感慨「一樣需艱困蹽溪過嶺」

▲▼蕭美琴發文談敗選一周年。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

▲蕭美琴發文談敗選一周年。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

今天是2020總統大選屆滿一年，對政治人物而言1月11日的意義或許不同，像是立委陳柏惟一早開心換發護照，慶祝當選週年；駐美大使蕭美琴則是感性回憶，對她來說，今天是花蓮敗選一週年。

敗選時隔一年，蕭美琴今天在臉書貼出背影照，感性寫下，1月11日這個日子對很多人的意義不一樣。「對我來說，是花蓮敗選一週年，十年辛酸劃下句點，人生又開了一條路，一樣需蹽溪過嶺的艱困，但一步一步還是在往前走。」

蕭美琴深耕花蓮有10年，只因2010年，時任黨主席蔡英文一句話，便讓投入花蓮立委補選，人生地不熟的她，當時雖小輸對手王廷升6000多票，但也打破國民黨鐵票區，蕭美琴最終在2016年順利當選。

回顧2020立委選舉，蕭美琴力拚連任，對戰捲土重來的前花蓮縣長傅崐萁、國民黨提名的黃啟嘉。未料，蕭美琴以5萬6485票、得票率40.53%，敗給傅崐萁。

如同蕭美琴今日發文所述：「十年辛酸劃下句點，人生又開了一條路。」她在敗選之後的同年4月，因其歷任4屆立法委員，有超過10年的外交及國防委員會經歷，由總統蔡英文決定，出任國家安全會議諮詢委員一職，6月隨即出任我國駐美國代表，成為首位女性駐美代表。

蕭美琴上任駐美代表後，台美關係逐漸升溫，近期川普政府取消兩國交往限制、美駐聯大使克拉芙特也將在13日訪台。蕭美琴11日未在臉書對於台美進展做評論，而是發文自省敗選1周年。

網友也紛紛打氣留言，「謝謝妳總是願意走在艱難的道路上為台灣努力」、「美琴繼續加油！台美關係持續深化」、「謝謝花蓮人，讓台灣多了一股力量」「我們會在花蓮與您一起繼續為台灣努力」、「感恩您對台灣這塊土地的付出」。

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