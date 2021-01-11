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人妻南下追愛返家喊離婚　「小王在臉書曬恩愛」夫崩潰求償60萬

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲人妻網路交友偷交男友嘿咻多次，被老公發現憤怒提告求償60萬元。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北一名已婚人妻在網路交友軟體上認識小王，兩個人愛的超高調，人妻甚至為了小王離家出走，還到小王南投家共築愛巢，囂張小王甚至拍下親密照放到臉書紀念，還將2人合照設為大頭貼。人妻的老公發現後提告求償60萬。

人夫阿祥（化名）主張，小王阿佑（化名）於2019年11間經由網路交友認識自己老婆秀秀（化名），明知道秀秀已經結婚卻仍交往進而成為男女朋友，同年11月22日、25日及12月10日前往汽車旅館多次發生性行為。過分的是，秀秀甚至在11月29日離家出走，到阿佑位於南投的家中發生性行為，一直到12月2日才回家。

令人難過的是，秀秀一回家阿佑就要求她和丈夫協商離婚，雙方用通訊軟體隔空討論；阿佑喜孜孜將自己臉書照片換成與秀秀親密合照，甚至在簡訊對話大方承認與秀秀交往出遊的事實。

由於阿佑並沒在言詞辯論期日到場，也沒提出書狀作何聲明或陳述，法官從人夫阿祥提出的事證，認為阿佑嚴重侵害阿祥配偶權，讓阿祥在精神上受有相當程度的痛苦，判阿佑應賠償40萬元，全案可上訴。 

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