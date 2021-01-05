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求職男迷路打新北市府「熱線1999」　遲到沒頭路怒提國賠

▲桃園市林姓男子不滿生活現況，去年12月間連續3小時打電話至市民專線恐嚇「我現在就是很想殺人、就差沒去炸總統府…」等語挨告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲一名求職男到新北餐廳求職，新北市政府接線人員告知搭乘捷運的方法，但未說明桃園機場捷運分有直達車與區間車，導致他搭錯車錯失工作。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／新北報導

市民熱線幫市民解決很多問題，有名外縣市林姓男子前往新北市新莊餐廳面試工作，但不熟捷運路線於是撥打1999。但他卻指控新北市政府接線人員提供錯誤乘車資訊，害他錯失嚴重遲到2小時，損失3萬元的工作，憤而提國賠要求3萬賠償。不料他於一審時因不熟路遲到導致敗訴，他不服再提上訴，遭新北地院駁回，認為該案為小額訴訟，建議他走簡易程序。

林姓男子於2018年9月2日撥打新北市政府1999市民熱線，詢問如何搭乘捷運前往新莊知名連鎖飯店，但他卻憤怒指控接線人員雖然有告訴他搭乘捷運的方法，卻未說明桃園機場捷運分有直達車與區間車，導致他搭錯車種，在車站內耽誤2小時才抵達求職飯店，進而失去薪資3萬元的餐廳工作。他生氣表示，該接線人員提供錯誤乘車資訊，這屬執行職務行使公權力時，因故意或過失侵害他的權利，認為新北市政府研究發展考核委員會應賠償他3萬元損失。▲桃園市越南籍阮姓移工今年2月間疑與同鄉相約談判，卻激動持水果刀刺進張姓同鄉心臟致死，法官29日重判14年有期徒刑。（圖／達志示意圖）

▲林男因一審遲到無法進行辯論敗訴，他不服又提起二審上訴，新北地院認為上訴無理予以駁回。（圖／達志示意圖）

不料他於去年10月7日前往板橋簡易庭進行一審辯論時又遲到！林男表示，他不是新北市居民，這次遲到是因為他不知道該如何前往法庭，沿路問了很多人，還有人報錯方向導致他遲到1小時才抵達板橋簡易庭，更讓他錯失辯論機會導致敗訴，他相當不服於是又提上訴，懇請給予到庭陳述意見的機會。

去年12月28日，新北地院建議他改走小額程序，因為林男請求給付內容的金額為10萬元以下，只需要當事人雙方經過書面合意，就可以要求法官改用小額程序審理，並且由原法官繼續審理。新北地院也強調，林男並不是以原判決違背法令才提起上訴，認為二審上訴無理予以駁回。

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