女屋主約小王砍殺親夫！竊賊兄弟偷錢撞見…奪刀救人被判刑

▲小偷入室行竊，意外撞見女屋主約小王砍殺親夫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

2名年輕竊賊闖空門，竟然意外碰上兇殺案！大陸2名竊賊入室行竊，意外撞見了房屋女主人與情夫砍殺丈夫，上前與對方發生爭執，最後救了女子的丈夫一命，女子與情夫也被送進牢裡。

根據陸媒《央視》的節目報導，這2名年輕竊賊某年3月入室行竊，闖進了社區大樓頂樓的一戶人家，發現屋內有一對男女，手上還拿著染血的菜刀。

2名竊賊闖入以後，發現了狀況，立刻威脅對方「不准報警」，接著拿走了錢包等財物，火速離開現場，開始清點竊盜所得。沒想到，其中一人翻弄偷來的錢包時，發現錢包的主人並非這對男女，而且這對男女手上還拿著染血的菜刀，但沒有人受傷，因此感到相當奇怪，決定再度折返，一探究竟。

沒想到，再度進屋時，聽見了男女的嘶吼聲，趕緊衝入浴室，才發現有另一名男子倒在地上，渾身浴血、奄奄一息。2人立刻上前搏鬥，成功將菜刀奪下，阻止男女殺人，而社區保全因為覺得2人形跡可疑，也早已報警，警方剛好到了現場，將4人全部帶回。

▼這對竊賊闖入時，意外發現2人在殺人，上前搏鬥後，成功救了人命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



後續經過調查，原來這對男女多年前曾是情侶，女方與現任丈夫結婚後，2人又聯絡上，決定動手將女子的丈夫除掉，過起雙宿雙飛的生活，沒想到意外被竊賊撞見。

而這對竊賊則是何姓兄弟檔，由於哥哥沒有專長，又要支付弟弟的學費，因此淪落為竊賊，四處偷竊財物，變賣成現金，當時弟弟要繳學費，只差了約1,000元（人民幣，下同，約新台幣4,330元），因此打算偷最後一次，從此金盆洗手，沒想到意外撞見了殺夫案。

當地法院審理後，依照搶劫罪嫌，分別判處何姓兄弟10年、3年有期徒刑，至於男女合夥殺夫的案件，目前仍在審理當中，詳情仍待進一步判決。

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