想與繼女「抱抱和洗澡」挨告　檢認後父「內心藏洋蔥」不起訴

▲一位繼父為了想與繼女建立出真正父女感情，時常要求抱抱、甚至一起洗澡，遭控告妨害性自主。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一名少女指控繼父趁她時常要求一起「抱抱、洗澡」，甚至在她車禍時需要按摩觸摸她私密處。於是怒告繼父妨害性自主。不過庭訊繼父表示他想建立真正父女情感，且要求抱抱和洗澡時少女母親都在場。台北地檢署8日認為沒有積極證據因此予繼父不起訴處分。

少女小琳（化名）表示，在2014年時她小學3年級媽媽結識了新男朋友進而結婚。在2019年時她因為嚴重車禍腳受傷，需要時常按摩，但當時媽媽因為出差無法照顧她只好由繼父盡責的幫她按摩腳傷，不料繼父卻在按摩時手觸碰到她的陰道口，讓她覺得被侵犯於是憤而提告。

繼父阿強（化名）庭訊時表示在再婚家庭裡他真的很努力想跟繼女維持良好關係，也把繼女當成自己親生女兒般看待，真的很希望可以和小琳就像一對真正的父女，真的沒有對小琳有不禮貌的行為；而小琳母親也替阿強作證表示，當阿強想和女兒要求抱抱、洗澡時她都有在現場，可以證明阿強真的沒有對女兒有逾越行為。檢警認為沒有積極證據可以證明阿強有對繼女做出不正當行為且加上母親作證表示清白予繼父不起訴處分。

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