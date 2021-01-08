老婆門口1雙男鞋…人夫驚見「已婚小王躲廁所」綠炸！扭打成一團

▲人夫抓包小王躲廁所內，秒氣炸扭打成一團（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名人妻換工作後，與另名已婚同事發生婚外情，2020年2月底找藉口要跟丈夫離婚，隔月便離家出走在外租屋。由於人夫早已懷疑妻子搞外遇，決定到租屋處一看，果然發現一雙男人的鞋，進入屋內後更見到小王躲在廁所內，當場氣得扭打一番。人夫不甘頭頂綠炸，決定向妻子及小王提告求償，法院日前判決出爐。

人夫主張，與妻子幼幼（化名）婚後育有2子，幼幼2015年11月間與原公司同事有曖昧關係，被他懷疑後惱羞成怒，要求與他分房，之後便從原公司離職，沒想到2019年間到了新公司後，竟又與另名男同事阿義（化名）產生感情，並於2020年2月底找藉口要求離婚，同年3月間離家出走在外租屋。

由於人夫1年前便察覺幼幼行為有異，幼幼離家出走當天深夜，他到幼幼租屋處一看，果然門口有一雙男人的鞋子，屋內則已熄燈，他敲門許久後，幼幼才開門，他四處查看發現阿義就躲在廁所內，一怒之下與對方發生扭打，鬧到警察都上門。

人夫指稱，阿義已婚，除了幼幼以外還有其他外遇對象，阿義妻子因而提出民事訴訟求償，幼幼不但知情，2人幽會時還曾遭阿義妻子當場抓包，並坦承有發生關係，但2人非但不聽從親友及雙方配偶勸阻，拋家棄子，常聚在一起外出旅遊及過夜，通姦除罪後更無所畏懼，經常在一起宛如新婚夫妻，讓他大受打擊，一度有輕生念頭，需要就診吃藥來克制情緒，才能賺錢養家，決定向幼幼、阿義提告求償100萬元精神撫慰金。

2人則對人夫的指控沒有爭執，法院勘驗相關證據後，採信人夫的說詞，判2人應賠償人夫46萬元，全案仍可上訴。