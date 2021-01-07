教全家羽球教到滾床單…教練勾「老闆妻」上旅店！人夫目擊炸綠光

▲人夫聘請教練教全家羽球，沒想到對方卻跟妻子滾床單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北一名經營年營收3千萬公司的人夫指控，他以時薪千元聘請羽球教練教導全家人打羽球，沒想到對方竟與妻子上旅店發生性關係，他更目擊教練與妻子走出旅店，讓他大受打擊，決定提告求償200萬元。日前法院判決出爐！

人夫主張，自己擔任年營收3千萬電子商務公司的負責人，年收約落在130萬至160萬左右，與妻子結婚18年，婚後育有2名子女，2006年起他以時薪1000元聘請阿義（化名）擔任全家的的羽球教練，沒想到阿義教著教著竟與妻子到旅店滾床單，他察覺有異，便到旅店外等候，當場抓包妻子與阿義走出旅店，令他心碎不已。

人夫同時還要應付孩子們頻頻詢問，「為什麼不再請阿義教羽球」，精神蒙受巨大的打擊與壓力。另外，阿義在審理期間態度高傲冷漠，沒見到絲毫悔意，也從未誠心道歉，決定向阿義提告求償精神撫慰金200萬元。

阿義先前才因此案遭台北地方法院依照相姦罪判刑2月，得易科罰金6萬元，但由於司法院大法官2020年5月29日做出釋字791號解釋，宣告刑法239條「通姦罪」違憲，正式宣告通姦除罪化，判決遭撤銷，且阿義也不否認姦情，僅強調人夫求償金額過高。台北地方法院認定，阿義侵犯人夫配偶權事證明確，判他應賠償人夫35萬元，全案仍可上訴。