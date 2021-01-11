人夫「帶兒」與小三上摩鐵激戰拍片！　正宮崩潰慘遭嗆：管好老公

▲陳姓女子戀上沈姓人夫後，竟帶著沈男的兒子一同上摩鐵，離譜行徑讓沈妻怒提告。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者徐愷昕／新北報導

陳姓女子明知沈姓男子已為人夫且育有1兒，仍與他曖昧交往，姦情曝光後，陳女原先向沈妻保證會與沈男斷乾淨，怎料之後仍與男方持續連繫，甚至上摩鐵時還帶上了沈男未成年的兒子一塊去，離譜行徑讓沈妻氣憤提告。新北地院審結，判小三陳女須賠償沈妻25萬元。可上訴。

陳女2017年10月間開始與沈男傳送曖昧簡訊，2人確定交往後不時還會於公共場所摟抱親吻。沈妻一日目睹老公與小三在外放閃，氣得上前警告，陳女當下急忙向沈妻保證「不會再與沈男聯繫」，但後續仍沒有遵守，繼續與沈男相約唱歌喝酒，甚至多次帶著年幼的沈兒一同進出旅館，2人並在旅館內發生關係、前後至少5次，期間還拍攝性愛片。沈妻難過提告，向陳女求償200萬元。

法庭上，陳女坦承有與沈男上床，雖然不清楚到底有幾次，也知道不應該介入別人的婚姻家庭，但她強調自己不知道有性愛影片的存在，指出該片應為沈男單方面拍攝。

新北地院審理時勘驗相關對話紀錄，發現陳女不僅曾傳訊沈男，「你從不站在我立場想，不能怪你，是我原本就不該介入…謝謝你讓我清醒」、「你真的都不擔心我嗎？好可悲喔！」等語，另也曾傳訊嗆聲沈妻，「請管好自己的老公、沒有能力的女人才會一直原諒老公」等文字。

法官認為，上開對話足以證實陳女明知沈男已有配偶，仍與他親密交往長達3年，破壞沈妻婚姻家庭的圓滿，審結衡量雙方財力及正宮精神上受有的痛苦，判陳女須賠償25萬元。可上訴。

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