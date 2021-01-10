陳亭妃稱取消交流限制「拜登不會任意更改」：盼蔡英文正式訪美

▲台美關係示意圖。（合成圖／路透、總統府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

川普政府距離卸任剩下不到11天，美國國務院在美東時間9日宣布，取消美台交流限制。民進黨陳亭妃今天受訪回應，相信未來拜登政府上台，拜登也不可能任意更改，他要面對的是美國民意的要求；也希望蔡英文未來可以到美國正式訪問。

針對美方取消對台交往限制，未來台美交流改變之處，陳亭妃說，《台灣保證法》通過的三項重點，首先是美國軍售台灣變成常態性，其次則是，美國協助台灣積極加入國際組織，最後則是希望，國務院要立即解釋對台灣的交往準則。

但陳亭妃說，沒想到國務院這麼快，就取消所有對台灣的限制，相信未來在兩國之間的官員交往，不用有任何設限，而且也不用拘泥在某一個場所，未來台灣跟美國之間的交往會更穩定。

陳亭妃表示，相信未來拜登政府上台，他也不可能去做任意的更改，否則要面對的是美國民意的要求，她認為，這次宣布對台灣是很重要的，也希望蔡英文未來可以到美國正式訪問，這也是指日可待的方向。

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