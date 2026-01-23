獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

▲刑事局23日下午移送聖石金業公關長陳男及其他3名涉案公司女職員。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

台北地檢署檢察官22日指揮刑事局針對聖石金業販售黃金契約基金案發動第二波搜索行動，幹員持法院核發之搜索票及檢察官核發11張拘票，到全台聖石集團各地據點，搜索包含林姓處長及多名營業處長辦公室及住家，以及總管理處陳姓公關長住處等共15處地點，並拘提林、陳等11人到案說明。

疑似提前接觸 聖石公關長拜會警界高層引關注

但檢警發現聖石金業似乎預先洞悉檢警搜索行動，聖石金業陳姓公關長早在去年11月底就曾到刑事局、拜訪當年曾在同公司跑新聞、目前主跑刑事局的記者同業，透過不知情同業記者介紹，拜訪刑事局某外勤大隊，據了解陳男當天最少拜會兩名三線一星以上的高階警官，並透過中間人要在12月初舉辦飯局，邀約刑事局高階管理層及三線以上主官共襄盛舉，疑似有刺探檢警受理聖石金業吸金案偵辦進度企圖。

飯局未成 搜索行動提前啟動引發警界警覺

據傳當時聖石金業公關長與刑事局高階警官飯局都已敲定，所幸在飯局舉辦的２天前，北檢就指揮刑事局針對聖石發動全台大搜索，刑事局高階警官這才驚覺聖石金業刻意設局的險惡用心，如果聖石順利邀刑事局外勤隊主管、高階管理層參與飯局的話「專責打詐刑事局高層出席詐騙吸金盤公司餐宴」不但會重創警方形象，也會讓檢警決心偵辦聖石金業逾百億吸金案方向失焦。

專案人員說法 陳男動機仍待進一步釐清

刑事局知情官警私下透露，「慶幸專案小組提前２天，就執行全台收網行動」，「不然這場飯局就跟當年88會館案一樣，會害到很多人」，而22日檢警偵辦聖石案發動第二波掃蕩，全台拘提11名聖石高階處長、主管到案，其中就包括邀約刑事局警官、疑似刺探偵辦進度的陳姓公關長，陳男被檢警認定販售不實黃金契約分潤賺到上千萬元，至於陳男為何要在檢警收網前到刑事局拜訪高層並邀約飯局，是否涉及刺探偵辦內容有待檢警深入追查。

警方回應邀約未舉行 偵辦行動未受影響

對此刑事局表示，陳男在吸金案執行搜索前夕以前媒體記者身分到刑事局拜訪並邀約飯局，但因數天後專案小組就進行全台搜索拘提行動，經查邀約飯局並無舉行，陳男所邀約對象事後均主動回報，專案小組對公關長在行動前夕到刑事局拜訪情事全程掌握並嚴密監控，並通報指揮檢察官，警方評估公關長設局邀約並未成功，對案件偵辦行動並無影響。如今陳男也淪為涉案人涉嫌違反銀行法、詐欺等罪遭刑事局拘提，預計今天下午移送。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產



獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙 檢扣勞斯萊斯近10億資產