快訊／移送畫面曝！聖石金業公關長海削千萬　1男3女上2車前往北檢

記者張君豪、劉人豪／台北報導

檢警偵辦聖石金業涉嫌「假購金條真吸金」涉嫌違反銀行法、詐欺進入收尾階段，刑事局22日開出11張拘票，拘提10名處長及曾任知名報社、網媒社會線記者的陳姓公關長，目前遭拘提11人仍在接受警方偵訊中。今（23）日下午2時許，刑事局依違反銀行法、刑法詐欺罪兩條，將陳姓公關長等3女1男移送台北地檢署。

▲聖石金業公關長等3女1男，違反銀行法、刑法詐欺罪移送北檢。（圖／記者張君豪攝，下同）

警方清查發現，陳姓公關長自己利用在聖石工作之餘時間、向過往熟稔的警官、媒體同業銷售聖石黃金契約，在這2-3年內抽傭獲利就突破新台幣千萬元。據了解，聖石案在去年12月初北檢指揮刑事局執行全台大搜索爆發後，雖然負責人邱嬿妤經複訊後以500萬元交保候傳，但檢警持續監控被害人自救會群組，發現邱女及聖石金業高層未有悔意，仍透過公司業務和受薪幹部，在群組內以一般購買聖石契約的投資者，以不實話術安撫群內被害人，強調公司正派經營，若非遭檢警查扣一定可以正常營運。

據了解，被害人群組中一暱稱「台中小宇」的自救會成員，頻繁以超商咖啡買2杯88折優惠，比喻聖石金業因實體黃金採購量大，所以享有全台最低的進貨價格，以不合理話術誤導投資大眾，宣稱自己也是購買數公斤黃金條塊大戶，炫耀聖石高層跟瑞士亞格賀利氏鑄金廠高層很熟「可以一起喝茶那種」，企圖誤導被害民眾不要出面報案。

▲聖石金業公關長等1男3女。（圖／記者莊喬迪攝）

但聖石放縱公司幹部業務在自救會群組大放厥詞，以話術洗腦被害人，也讓檢警認定聖石金業在犯後第一波調查行動結束後，相關涉案犯嫌未有收斂，「小宇」也在22日遭警方拘提帶回調查，目前遭拘提11人接受警方偵訊。今下午2時許，刑事局依違反銀行法、刑法詐欺罪兩條，將陳姓公關長等3女1男分上2車，移送台北地檢署。