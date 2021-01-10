美台交往限制取消　拜登陣營：落實台灣關係法與一中政策

▲美國當選總統拜登。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

對於美國國務院宣布取消台美交往限制，拜登交接團隊表示，拜登支持和平解決兩岸議題，以符合台灣人民願望與最大利益。他認為美國對台必須維持堅定、有原則且跨黨派支持。

美國總統當選人拜登（Joe Biden）將在20日正式宣誓就任美國總統。對於在交接前夕美國國務院宣布取消美台官方交往限制，拜登交接團隊官員今天以背景說明方式回覆媒體詢問時表示，正如拜登在競選時所清楚表明的，對於他在擔任聯邦參議員時投票通過的台灣關係法，他會落實這項承諾以及美國對一個中國政策的承諾。

這名官員表示，拜登就任後，將繼續支持和平解決兩岸議題，以符合台灣人民願望與最大利益。他一向認為，美國對台灣必須維持堅定、有原則且跨黨派的支持，他也計劃努力確保這一點。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）透過聲明宣布，對於美國國務院先前以國務卿名義發布的所有關於台灣的聯繫準則，現在行政機構都可視為無效。

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