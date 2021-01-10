傳反萊豬公投連署站遭警盤查　國民黨質疑：真的是「綠查表」

▲國民黨於各縣市設置多個公投連署站募集連署書，傳出新竹有連署站遭警方設置巡邏箱，引發質疑。（資料照／記者沈繼昌翻攝，非當事連署站）

記者楊蕓／台北報導

國民黨「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投第二階段連署正式開跑，各縣市設置多個友善連署站供民眾就近連署，不過，昨傳出新竹市有兩連署點遭警方設巡邏箱、盤查。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，綠營執政新竹市出現疑似警方上門查水表的事件，直呼「真的是綠查表」，而被新聞踢爆後，立刻撤下巡邏箱，是否心虛不得而知。

鄭照新在臉書發文痛批，全國反萊豬及還我公投兩案，正在全國各地展開熱烈連署，此時卻發生綠營執政的新竹市出現疑似警方上門查水表的事件，以掛巡邏箱錄影拍照或上門盤問「你們連署幾份」等方式，使提供連署地點者心生威脅、害怕而撤回連署地點。

鄭照新表示，根據當地消息回報，新聞一經踢爆，原本昨天掛上的巡邏箱今天上午立刻撤下，是否心虛不得而知，但綠營執政縣市查水表的做法，很難不讓人懷疑是對人民的威嚇與對公投的惡意抵制，越是這樣越要站出來，讓執政黨知道人民才是老闆。

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