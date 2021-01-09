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綠營狂咬費鴻泰反美　國民黨揪出是他在網路帶風向

▲國民黨文傳會副主委鄭照新。（資料照／記者張一中攝）

▲國民黨文傳會副主委鄭照新。（資料照／記者張一中攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委費鴻泰表態反對美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）訪台，並稱她是「惡客」，引發民進黨批評。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新9日晚間點名民進黨副秘書長林鶴明在網路帶「反對克拉夫特大使來台就是反美」的爛風向，並反嗆民進黨這時候給拜登政府找麻煩，才是真反美。

面對林鶴明攻擊國民黨「反美」言論，鄭照新引述前美國在台協會（AIT）處長楊甦棣的立場，指出對方認為克拉芙特訪台的決定從表面上看來好像很好，但在一個「跛腳政府」（指川普政府）即將下台之際，派高層到訪台灣很奇怪，時機也很糟。

鄭照新也說，「楊甦棣表示自己不介意讓北京不高興，但這麼做根本得不到什麼好處，且中方對此一定是爆氣跳腳，認為是故意讓下屆政府難以緩解中美之間的緊張，讓下任總統拜登（Joe Biden）與台建立具有建設性和積極關係增加難度」。

接著，鄭照新反嗆民進黨，請問民進黨是在說楊甦隸反美嗎？還是親中呢？讓拜登與台建立關係增加難度，就是民進黨的親美嗎？

鄭照新認為，這時後得罪拜登政府，為了一個一週內就要卸任的政府，換至少4年台灣對拜登所代表的美國不友善印象，這樣短視的做法，倒是民進黨主席蔡英文應該出來說明，「這是不是在扯拜登的後腿，你們是不是才在反拜反美呢？」

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