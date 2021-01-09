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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

諷國民黨「大腦四肢不協調」　林鶴明：強調親美卻反克拉芙特訪台

▲民進黨副秘書長林鶴明。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民進黨副秘書長林鶴明。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對美國駐聯合過大使克拉芙特（Kelly Craft）訪台，但國民黨主席江啟臣與下月將接任黨團總召的費鴻泰卻立場相左一事，民進黨副秘書長林鶴明諷刺，是大腦和四肢不協調的狀態。

江啟臣8日受訪時，表示歡迎任何支持台灣的友人來訪，也正面看待台美關係強化與升級一事；但費鴻泰參加政論節目錄影時，則表態反對克拉芙特訪台，還形容對方「「不是好客，是惡客」。

對此，林鶴明在臉書表示，在國民黨罵聲當中，最應該講話的江啟臣卻只講了一些空話，且連新聞都要搜尋才看得到，很可憐。他認為，雖然江啟臣維持一定理性客觀，說出比較像一個政治人物該講的話，但一個被國民黨眾多極端意見綁架的主席，不但聲量出不來，民調也上不去，最後就是被費鴻泰這種非理性的評論引導了整個國民黨。

林鶴明表示，他呼籲江啟臣向民進黨主席蔡英文學習堅持對的事情，當面對國民黨內對外交外行的荒謬言行時，不僅要拍板定調，更要駁斥這些言論，才不會一直強調親美，結果卻是全黨上下都在反美，否則這種大腦和四肢不協調的狀態，就是國民黨當前涉外事務最大的困境，對於台灣整體外交，也絲毫沒有幫助。

另外，林鶴明也說，美國派克拉芙特訪台，國民黨卻從上到下，從老到小，全跳出來大罵特罵，有費鴻泰罵人家惡客，有前總統馬英九說「我們怎麼可能現在還想回到聯合國」，真是讓人奇怪，國民黨一眾罵得又兇又急，「我還以為看到國台辦在罵人」。

▼林鶴明9日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／Sidney Lin）

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