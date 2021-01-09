「別再扯國民黨反美」　藍營列「5事件」反嗆：蔡英文最會神隱

▲國民黨9日反嗆蔡英文神隱、迴避問題。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨下屆黨團總召費鴻泰表態反對美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）訪台後，民進黨要求持續神隱的國民黨主席江啟臣，出面解釋是否藍營定調反美。對此，國民黨9日晚間反嗆，民進黨真正該大聲呼喚的是不敢正視民意，且最會神隱與迴避問題的總統蔡英文。

民進黨表示，50年前，國民黨執政時台灣退出聯合國，50年後的今天，號稱「親美」的江啟臣，面對費鴻泰公開反對克拉芙特訪台，至今仍持續神隱、裝沒聽到。當台灣致力提升國際能見度，卻見在野最大黨不斷扯後腿，費鴻泰如此一說，難道國民黨就是不演了，定調開始全面反美？呼籲江啟臣出面解釋，不要再閃躲。

對此，國民黨回應表示，「執政的，別再一直胡扯國民黨反美，這招沒效了啦！說些正經事比較好。現在執政的是民進黨，而最會神隱與迴避問題的，就是蔡英文總統」。

國民黨指出，面對2016年世衛秘書處在邀請函上加註聯大2758號決議的一中原則，甘受此等屈辱，卻宣稱沒有矮化的問題，是蔡英文；面對自行奉上開放萊豬進口，甘願讓台灣籌碼盡失，卻無法換得美方任何BTA承諾，甚至台灣還被美國列入匯率操縱國觀察名單，面臨輪胎出口傾銷稅，但連一聲都不敢吭的，正是蔡英文。

國民黨再列出，面對台灣7成民意對於食安的疑慮與不滿聲浪，選擇視若無睹、充耳不聞的，也是蔡英文；面對五年前520就職演說中，承諾帶領台灣參與RCEP與CPTPP卻跳票，連提都不敢再提的，還是蔡英文。

國民黨反嗆，現在執政的是民進黨，而最會神隱與迴避問題的，就是總統蔡英文。與其呼叫在野黨主席，民進黨真正應該大聲呼喚的，應該是持續神隱、不敢正視民意、不敢公開與江啟臣直球對決、公開辯論的蔡英文吧。

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