蓬佩奧取消美台交流限制「鐵定激怒」北京　外媒：象徵意義居多

▲《衛報》此聲明會激怒北京當局。（圖／翻攝自外媒）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9日宣布，取消美台交往限制，成為總統川普卸任前的大禮。外媒分析指出，此舉象徵意義多過於實際效果，但仍會激怒中國大陸，北京和華府的關係也會更加緊張。

蓬佩奧在聲明中指出，台美過去的交流有著繁複的內部限制，「美國政府為了安撫北京的共產黨政權，單方面採取這些限制，今天我宣布，我正在移除所有這些自我審查的限制。」BBC指出，此舉會激怒中國大陸，北京和華府的關係也會更加緊張。《法新社》同樣認為，這項聲明的象徵意義大於實際效果，且肯定會激怒中國大陸。

根據《衛報》報導，原本台美雙方互動交流的指導方針非常嚴格，如今鬆綁也並非意料之外，因為在《台灣保證法》中的國會意見就有提到，建議檢視國務院對台交往準則，要求在法案生效後180天內，國務卿向參眾兩院外交委員會提交報告，包括對國務院指導對台關係文件的檢討結果與對台交往準則更新版本。

《路透社》指出，美國和全球絕大多數的國家一樣，和台灣並沒有官方關係，但在川普執政期間加強了對台灣的支持度，透過軍售和立法來幫助台灣應付來自中國大陸的龐大壓力，這也讓中美之間的緊張關係加劇。

CNN表示，美國在一中政策下和台灣保持非官方的關係，同時根據《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）持續對台軍售；如今蓬佩奧的聲明將從根本上改變華府和台灣的關係，但預計也會激怒北京。

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