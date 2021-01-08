　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！

▲▼ 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲貼文內容。（圖／翻攝自推特攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

將隨著川普政府在20日離任，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）任期進入倒計時，他密集推發出文詳述其外交政績。蓬佩奧7日在推特發文表示，「我們和台灣友人站在一起。」

蓬佩奧7日發出推文，當中提到「我們和台灣友人站在一起，過去3年來川普政府對台軍售超過150億美元，歐巴馬政府呢？8年140億美元。」貼文註記要「算算數學」，並在推文貼上中華民國國軍照片。

另外蓬佩奧宣布，美國駐聯聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將訪問台灣。外交部7日下午表示，我方誠摯歡迎，正就克拉芙特大使來訪細節與美國在台協會（AIT）積極協調中。

不過此舉引發對岸不滿，大陸外交部表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，「川普政府內少數反華政客不斷上演『最後瘋狂』，利用所剩任期蓄意破壞中美關係。這種伎倆逆歷史潮流而動，必將遭到歷史的懲罰。」 大陸國台辦發言人朱鳳蓮則警告民進黨，「一條道走到黑，必將自食惡果。」

ET快訊
逼川普下台！警長、運輸部長請辭　臉書IG無限期封鎖
新北汽車業務「超低胸」簽約照瘋傳！　粉絲求賣車頭燈
宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！
結婚3年行房0次！敏感妻床上1句話　夫嘆：瞬間縮起來
全台下雪現況懶人包！陽明山積雪5公分　啞口「現在還在下」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國會遇襲！24小時後白宮出面譴責暴徒　川普持續神隱

宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！

不斷更新／逼川普下台！警長、運輸部長請辭　臉書IG無限期封鎖

「要及格就脫丁字褲來我家」男教師堅稱開玩笑！　被截圖狂傳罵翻

期待振興資金　美股3大指數創新高！道瓊收漲211點

英國單日1162人病故　疫情爆發以來第2高

無法不理「川粉攻國會」　美運輸部長趙小蘭請辭

參院民主黨大老講話了…要求動用憲法第25修正案　讓川普立刻下台

川普FB、IG帳號禁言「無限期封鎖」　祖克柏出手了！

日本東京首都圈進入緊急狀態　仍開放台灣等11國商務入境

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

趁女子買麵「搶車擄人」討要500元　嫌犯哭：不知怎下車...我怕被抓！

美國會遇襲！24小時後白宮出面譴責暴徒　川普持續神隱

宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！

不斷更新／逼川普下台！警長、運輸部長請辭　臉書IG無限期封鎖

「要及格就脫丁字褲來我家」男教師堅稱開玩笑！　被截圖狂傳罵翻

期待振興資金　美股3大指數創新高！道瓊收漲211點

英國單日1162人病故　疫情爆發以來第2高

無法不理「川粉攻國會」　美運輸部長趙小蘭請辭

參院民主黨大老講話了…要求動用憲法第25修正案　讓川普立刻下台

川普FB、IG帳號禁言「無限期封鎖」　祖克柏出手了！

日本東京首都圈進入緊急狀態　仍開放台灣等11國商務入境

不再抵制！拜登就職後　湖人期待重返白宮慶祝奪冠

拉拉山下雪了！特搜全台4大賞雪最佳景點　上山尋找銀白仙境

不只賣香酥脆椒！杜甲A-Ma插旗迪化街　還有辣油與辣醬

美國會遇襲！24小時後白宮出面譴責暴徒　川普持續神隱

太平山排隊車潮6公里！積雪3cm...銀白夢幻仙境　追雪部隊嗨翻天

瘋電影／拆彈專家2　火燒功德海怒火可以將善變成惡

舉報藥廠主管性騷擾7年　女員工拍「露屁照」蒐證反遭記過

RS、GTI、NSX車名縮寫百百種　車廠英文命名有巧思，你看得懂嗎？

寒潮爆發宅在家吃調理包　營養師教你3招一定要學起來

湯文章／廢除限量分案　清積案也要顧裁判品質

烏鴉盯上兔寶寶！街頭死命猛啄 兔媽媽狂奔登場護兒「成功戰勝」

國際熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

祖克柏出手　臉書無限期封鎖川普

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

台裔眾議員密室躲川粉　偷發推文道別家人

參院民主黨　要求內閣趕川普下台

國會斃命女身分曝光　空軍服役14年

日本疫情嚴峻　仍開放11國商務入境

鼻酸！亡父現身Google街景…「原來是在等她」

美國會大廈遭攻擊　運輸部長趙小蘭請辭

國會事件後　白宮中國專家博明請辭

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

「史上最偉大任期」　川普鬆口願下台

「要及格就脫丁字褲來我家」男教師堅稱開玩笑

2021「最好用護照」排名曝！台灣145免簽國僅是第32

更多熱門

相關新聞

不斷更新／華府暴動4死50人被捕

不斷更新／華府暴動4死50人被捕

美國總統大選終於落幕，國會參眾兩院美東時間6日下午舉行聯席會議，認證選舉人團選出拜登為下一任美國總統，然而開始辯論不到一小時，示威群眾衝入國會，暴動導致至少4人死亡。目前混亂已經基本平息，不過美國運輸部長趙小蘭表示將辭去職務，這是川普政府中以辭職表達抗議的最高階成員；另外臉書將「無限期」封鎖川普的臉書帳號和Instagram帳號。

拜登挺台關鍵：台灣科技產業

拜登挺台關鍵：台灣科技產業

美駐聯合國大使將訪台　國台辦回應！

美駐聯合國大使將訪台　國台辦回應！

國會斃命女身分曝光　空軍服役14年

國會斃命女身分曝光　空軍服役14年

美駐聯合國代表訪台　綠委：台美新里程碑

美駐聯合國代表訪台　綠委：台美新里程碑

關鍵字：

美國台美關係蓬佩奧

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／屏東輕航機墜機2男身亡！

快訊／台中男童遭校園霸凌！校方火速回應了

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

結婚3年行房0次！妻床上1句話夫嘆：縮起來

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

孩暴衝馬路「遭一巴掌打趴」！網怒：垃圾家長

8通電話檢舉富王鴨肉有違建！房東衰中槍

一天接客12次！她曬薪資單「日薪破14萬」

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面