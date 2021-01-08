宣傳對台軍售政績　蓬佩奧：我們與台灣友人站在一起！

▲貼文內容。（圖／翻攝自推特攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

將隨著川普政府在20日離任，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）任期進入倒計時，他密集推發出文詳述其外交政績。蓬佩奧7日在推特發文表示，「我們和台灣友人站在一起。」

蓬佩奧7日發出推文，當中提到「我們和台灣友人站在一起，過去3年來川普政府對台軍售超過150億美元，歐巴馬政府呢？8年140億美元。」貼文註記要「算算數學」，並在推文貼上中華民國國軍照片。

We've stood by our friends in Taiwan. Over the past 3 years the Trump Administration authorized more than $15 billion in arms sales to Taiwan. The Obama Administration? $14 billion dollars in sales over 8 years. #DoTheMath pic.twitter.com/xZpmlQc1gA — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 7, 2021

另外蓬佩奧宣布，美國駐聯聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將訪問台灣。外交部7日下午表示，我方誠摯歡迎，正就克拉芙特大使來訪細節與美國在台協會（AIT）積極協調中。

不過此舉引發對岸不滿，大陸外交部表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，「川普政府內少數反華政客不斷上演『最後瘋狂』，利用所剩任期蓄意破壞中美關係。這種伎倆逆歷史潮流而動，必將遭到歷史的懲罰。」 大陸國台辦發言人朱鳳蓮則警告民進黨，「一條道走到黑，必將自食惡果。」