川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出！　音樂超嗨她當場熱舞

The Trump family hosted a viewing party to watch the terrorist attack on the U.S. Capitol. Kimberly Guilfoyle & Don Jr say “fight” with sick glee as they count down to the insurrection. Donald Trump stares at the screen, awaiting the violence he incited. pic.twitter.com/z9feXTzor7 — Wayne Courtney (@wayne_courts) January 8, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國會6日進行2020總統大選結果認證，中間引發暴亂，部分川普支持者闖入國會大廈與警方爆發衝突，造成至少5死多傷。川普在暴亂發生前不斷於演講中鼓勵支持者「抗爭，不抗爭你會連國家都沒了」，而日前流出的一段影片中，則可看見川普與他的家人幕僚緊盯集會現場畫面，棚裡放著激勵人心的美國歌曲；PO文者直指川普在開派對邊看著國會陷入「恐怖攻擊」。

電台主持人、專欄作家克特尼（Wayne Courtney）在其推特上傳影片，「川普家族舉辦了一場電視派對，看著美國國會陷入「恐怖攻擊」之中。小唐納川普（Don Jr）和蓋佛爾（Kimberly Guilfoyle）喊出『抗爭吧』，臉上帶著一抹噁心的微笑在等待騷亂。川普本人則是盯著螢幕，等著他所煽動的暴力發生。」

▲▼小唐納和女友蓋佛爾超嗨，蓋佛爾還當扯熱舞一番。（圖／翻攝自推特「@wayne_courts」）

影片裡放著喧鬧的美國歌曲，川普與第一夫人（Melania Trump）站在電視前緊盯分割畫面，周圍還站著部分白宮幕僚、安全人員等人。掌鏡的是川普的長子小唐納川普，他不斷移動鏡頭紀錄現場狀況，拍到女友蓋佛爾時，蓋佛爾還開心地露出大笑容，在川普後面擺臀熱舞，之後更湊近鏡頭說「抗爭吧」，呼應川普的演講內容。

此外白宮幕僚長梅朵斯（Mark Meadows）也在現場，他甚至和小唐納川普一起並肩在鏡頭前興奮說話，同時比出大拇指說讚。

根據影片中的電視分割畫面，集會現場仍在戶外，而所拍攝的示威者都還處在安靜移動和站立的情況，因此研判應為騷亂發生前錄製的影片。至於實際情況是否如克特尼所說川普等人「看著美國國會陷入『恐怖攻擊』之中」，仍有待確認。不過影片也在推特上廣為散佈，吸引超過5300則轉發。